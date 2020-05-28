Гороскоп на 29 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 29 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки обіцяють вам несприятливий день. Сьогодні краще бути максимально стриманим у будь-якій ситуації – надмірне честолюбство може завести вас у пастку. Зберігайте самовладання, бо справи потребуватимуть від вас максимальної віддачі. Слідкуйте за здоров’ям. Можливе ускладнення хронічних захворювань. Вірогідні віщі сни.

Телець

День загрожує крахом надій і планів. Комбінація, вибудувана з великою надією на краще, може зруйнуватися, як картковий будиночок. На чоловіків-Тельців у п’ятницю чекає розчарування в людині, яка досі здавалася надійною. Необхідно під час напливу пристрастей проявити витримку і самовладання. Можлива психологічна підтримка з боку малознайомих людей.

Близнюки

Для вас п’ятниця – це день вселенської гармонії, спокою і правильного перебігу подій. Черговий цикл вашої життєвої активності ознаменується ясною свідомістю, умінням правильно спрямовувати свої життєві сили. За наявності достатньої чуйності й ніжності з боку близьких людей ви зрозумієте, чого вам не вистачає для повного щастя в родині і що необхідно змінити в вашому житті на краще.

Рак

Сьогодні ви зможете знайти вихід зі скрутної ситуації, якщо встигнете правильно оцінити обставини і вчасно змінити тактику поведінки. Несприятливе розташування планет загрожує ймовірними фінансовими труднощами або непередбаченими витратами. Серйозні перешкоди з боку сім’ї або чужі помилки ускладнять просування до мети.

Лев

Сьогодні близька людина може дати вам помилкову пораду. Можливі різкі й раптові перепади в настрої, болісні сни, головні болі або отруєння. Емоційна чутливість може стати причиною неврівноваженості і дратівливості через дрібниці.

Діва

Ймовірно, сьогодні на вас чекає удача в сфері професійної діяльності. Не виключено, що ви отримаєте гарні ділові пропозиції. Близька людина може дати ділову пораду, або команда однодумців, яка діє разом з вами, знайде можливість для успішного продовження бізнесу.

Терези

Ті Терези, хто обмірковує новий діловий проєкт, повинні заручитися схваленням його з боку впливових осіб. Звернення по фінансову підтримку будуть сьогодні задоволені. День вдалий для накопичення грошей, для продовження раніше розпочатих справ і досягнення цілей. Імовірно, сьогодні ви муситимете ухвалювати важливі рішення.

Скорпіон

У п’ятницю напоготові повинні бути люди з чутливою нервовою системою, схильні до неврівноваженості і дратівливості через дрібниці. Любителям оригінальності й екстравагантності рекомендується на деякий час стримати свій запал у вираженні індивідуальності. Можливо, вам не вдасться уникнути непотрібних нервових зривів.

Стрілець

У п’ятницю в любовних стосунках намічається певне піднесення, проте несподівана неприємна звістка змусить на деякий час забути про сердечні захоплення. Зверніть увагу на здоров’я близьких.

Козеріг

Екстрасенси радять Козерогам сьогодні бути терплячими, не давайте волі негативним емоціям. Сумлінність, уміння переконувати партнера, товариськість допоможуть вам вийти зі скрутного становища.

Водолій

Сьогодні у вас можливе зростання життєвих сил, що додасть вам впевненості. День принесе багато задоволень, але намагайтеся дотримуватись почуття міри. Ваші надії і плани можуть підтримати впливові особи. Вам вдасться уникнути підступів злих і жадібних заздрісників завдяки своїм гострому розуму і швидкій реакції.

Риби

День вдалий для накопичення грошей, для продовження раніше розпочатих справ і досягнення цілей. Імовірно, сьогодні вам доведеться ухвалювати важливі рішення. Не виключено, що ви отримаєте вигідні ділові пропозиції. Близька людина може дати добру пораду.

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