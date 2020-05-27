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Вихідні в червні 2020: чи будуть додаткові вихідні дні

27.05.2020

У червні 2020 року на українців чекають два тривалих вікенди. Перший місяць літа сповнений не тільки теплими днями, а й святами! Трійцю і День Конституції в Україні відзначатимуть у неділю, тому два понеділки стануть неробочими. Детальніше про вихідні в червні 2020 року в Україні — читайте в матеріалі.

Незважаючи на довгий карантин і бажання скоріше повернутися в робочий графік, влітку хочеться все ж більше відпочивати. І в червні це вдасться зробити. 7 червня в Україні християни святкують Трійцю. Це свято завжди припадає на неділю, тому вихідний автоматично переноситься на понеділок. Отже, українці відпочинуть з 6 по 8 червня.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на червень 2020

28 червня в Україні святкують День Конституції. У 2020 році ця дата припадає на неділю, тому понеділок, 29 червня, буде вихідним. На українців знову чекає тривалий вікенд з 27 по 29 число.

Вихідні в червні

7 червня — Трійця (вихідних переноситься на 8 червня)

28 червня — День Конституції України (вихідний переноситься на 29 червня)

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