Нікіта Добринін і Даша Квіткова про весілля: Нам важливо зберегти теплий сімейний затишок

Минулого тижня екс-Холостяк Нікіта Добринін і його обраниця в проєкті Даша Квіткова розписалися. І це перша пара, яка справді змогла не тільки побудувати стосунки ще під час зйомок реаліті, а й зберегти їх. Тим самим Україна увійшла в трійку країн світу, де пара з «Холостяка» стала ще й родиною. Своє перше відеоінтерв’ю після реєстрації Нікіта і Даша дали програмі «Вікна-новини» на СТБ та ексклюзивно розповіли, як святкуватимуть весілля.

Вона в білій короткій сукні, а він — у костюмі та кросівках. Офіційно Нікіта і Даша стали чоловіком і дружиною.

«Це було дуже-дуже емоційно. Коли ми розписалися, просто видихнули», — поділилася Даша.

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Гостей на розписі було мінімум. А відтак пара поїхала до Дашиної мами їсти київський торт і шашлик. Через карантин традиційні весільні гуляння довелося відкласти, але не скасувати. Ексклюзивно «Вікнам» молодята розповіли, яким буде їхнє свято.

«Дві сукні у мене вже готові. Також у нас є всі підрядники», — повідомила Даша. «Нам не хочеться перетворювати весілля на повністю шоу-бізнесову вечірку. Для нас важливо, щоб зберігався теплий сімейний затишок», — поділився Нікіта.

За стосунками цієї пари у проєкті спостерігала вся країна. Сама ж Даша жартує, що вперше вийшла до Нікіти в чорній сукні, а тепер — у білій. Як подарунок на Першій вечірці дівчина піднесла Нікіті карту з бажаннями.

«Я пам’ятаю, як складала цю карту. Продумувала ідеї виходячи з того, що мені подобається. Наприклад, люблю пити каву, грати в “Еліас”», — зазначила Даша. «Це справді полегшувало мені ідеї для побачень, бо я знав, що можна зробити, завдяки карті», — зізнався екс-Холостяк.

Навіть коли у проєкті залишилося небагато дівчат, Даша не знала, якими будуть їхні стосунки з Нікітою. Адже він ходив на побачення з іншими учасницями.

«Ближче до фіналу я вже відчував, з ким мені легше, з ким мені подобається, з ким би я хотів далі будувати стосунки», — згадав свої відчуття в проєкті чоловік. «Нікіта мені сказав, що ми дуже схожі і такого бути не може. Значить, усе гра», — поділилася Даша.

Після закінчення зйомок їхня історія кохання продовжилася, але поділитися нею пара не могла, поки телеглядачі не побачать усіх випусків в ефірі. Тому зустрічалися потай від усіх на своєму, тепер уже знаковому, місці — набережній Дніпра.

«Коли ми ховалися, хотіли побути удвох і просто прогулятися, як нормальна пара, ми одягали спортивні костюми, накидали капюшони і приїжджали сюди вночі. Брали каву і просто гуляли», — згадала дівчина.

Молодята зізналися, що, незважаючи на ідеальну картинку в соцмережах і абсолютно казкову історію, вони — звичайна пара, яка вчиться любити, розуміти і поважати одне одного.

«Ми щиро говоримо про те, що ми теж сваримося. У нас є свої розбірки, ми теж намагаємося виховувати одне одного», — зізнався Нікіта.

А після інтерв’ю, пара погодилася швидко і щиро пройти бліц-опитування.

Хто смачніше готує?

Нікіта: Даша.

Даша: Я.

Хто читає більше книг?

Нікіта: Я.

Даша: Нікіта.

Хто перший пом’якшує сварки?

Нікіта: Даша …

Даша: То я, то Нікіта.

Хто частіше вранці готує каву?

Нікіта: Я.

Даша: Нікіта.

Хто кому частіше робить компліменти?

Нікіта: Я Даші.

Даша: Нікіта мені.

Нікіта і Даша також зізналися, що стежили за новим сезоном «Холостяка», бо напевно знають: у проєкті можна знайти своє кохання!

А вже цієї п’ятниці, 29 травня, о 19:00 не пропустіть фінальне пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» з Григорієм Решетником. Як склалося життя головного героя Макса і його обраниці Даші, а також інших учасниць реаліті — дізнайтеся зовсім скоро!

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