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«Майор і магія»: що станеться в 27 і 28 серіях (анонс)

27.05.2020

Сьогодні, 27 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 27 і 28 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться у 27 і 28 серіях — читайте просто зараз!

У двадцять сьомій серії в мережі гуляє відеоролик про те, що будь-хто охочий, набравши певний пароль у банкоматі, може отримати велику суму. Люди кинулися спустошувати рахунки. Магічні видіння Олени свідчать: те, що відбувається, це лише частина хитромудрого плану з пограбування інкасаторів. Чи вдасться Амосову, Бичкову і Вороб’яшкіній зірвати злочинну операцію? 

У двадцять восьмий серії до Амосова звертається бізнесмен Вахідов: за ним хтось організував стеження, а недавно йому повідомили, що хочуть убити. З’ясовується, що такий випадок у місті не єдиний, і завдяки видінням Олени Амосов і Бичков виходять на патріотичний клуб «Юний детектив». Чи зможуть юні шпигуни допомогти досвідченим поліцейським? І що за страшний пристріт смерті, за словами бабусі Вороб’яшкіної, лежить на майорі Амосові?

Video: «Майор і магія»: що станеться в 27 і 28 серіях (анонс)

Серіал Майор і магія - 27, 28 серії на сайті СТБ вже 27.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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