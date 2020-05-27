Домашні «грядки» – це радість для кожної господині. Головний «мікрогрінщик» і переможець «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник розповів, які види зелені можна виростити вдома. Це не вимагає особливих турбот, а урожай порадує зовсім скоро. Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні, читайте в матеріалі.

Зелень, яку можна виростити дома:

зелена цибуля

крес-салат

листковий салат

петрушка

Як виростити зелену цибулю

Улюблена домашня рослина господинь. А що? Вона невибаглива, швидко зростає і майже на будь-яку страву зійде. Особливо якщо мова йде про літній салатик.

Важливо вибрати правильний посадковий матеріал – цибуля-севок, цибулю-ріпку. Можна садити цибулю на вигонку в невелику ємність з водою або в грунт. У грунт обов’язково потрібно внести гідрогель, який попередньо необхідно замочити в розчині Гумі. Щоб урожай радував вас часто, потрібно садити цибулю регулярно. Кожні два тижні. Для посадки використовуйте невеликі пластикові ящики. На дно насипте керамзит, а зверху грунт з гідрогелем. Висаджувати цибулини потрібно впритул один до одного.

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Як виростити крес-салат

Крес-салат скоростиглий. Пройде всього кілька тижнів і ви порадієте молодій вітамінній зелені на вікні. До слова, крес-салат відмінно росте навіть взимку.

Регулярно зволожуйте грунт. Адже посуху така зелень не любить. Сіяти потрібно крес-салат регулярно. Температура для пророщування – від +7 ° C до +15 ° C. Якщо вона буде вище, то крес-салат рости не буде. Урожай збирайте ножицями, рівно зрізуючи листя. Для посадки використовуйте шар глинистої землі. Висота – 3 см. Насіння треба сіяти по поверхні грунту. Потім обережно втисніть їх в землю. Після полийте теплою водою і накрийте ємність папером.

Як виростити листковий салат

Листовий салат просто неможливо обійти увагою. Правда, тут трохи складніше з вирощуванням, ніж, наприклад, з цибулею і крес-салатом. Якщо ви любите соковиту зелень, а ви точно її любите, то вже постарайтеся!

Необхідно врахувати факт, що листовий салат любить світло, тому необхідне досвічцвання. Така зелень гостро реагує на жарку погоду, так ви отримаєте гіркий салат. Важливо проріджувати сходи листової зелені. Відстань між сіянцями повинне бути 2 см. Для посадки використовуйте горщик, наповнений грунтом. Грунт повинен бути для вигонки насіння – легкий, що допоможе зростанню коренів і не дозволить воді застоятися. Для кожної рослини необхідно від 10 до 15 сантиметрів ґрунту в ширину і 20 у глибину.

Як виростити петрушку

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Петрушка володіє просто величезною кількістю вітамінів. Якби дівчата всі про це знали, то їли б її просто пучками. Існує два способи вирощування петрушки у будинку. Перший – посів насіння в грунт, другий – вигонка з готових корінців.

Підготуйте здорові коренеплоди зелені вагою 30–60 г. Подивіться, щоб не було ознак в’янення. Зволожите грунт в ящику. Також можете використовувати квітковий горщик. Саджаючи коренеплоди, прикривайте верхівки грунтом. Перед посівом замочіть на пару днів насіння. Міняйте воду 2 рази на добу. За 2–3 години до посіву покладіть їх у слабкий розчин марганцівки. Наповніть ящик грунтом і полийте гарячою водою. Посійте насіння, тільки не більше ніж на півсантиметра.

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