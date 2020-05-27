Як посмажити стейк вдома і не отримати «підошву»? Щоб поласувати смачним і соковитим м’ясом, потрібно знати кілька нюансів його приготування. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Мілановіч поділився своїми секретами ідеального прожарювання стейка в домашніх умовах. Детальніше читайте в матеріалі.

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Як вибрати правильне м’ясо для стейка

Якщо використовувати вже підготовлені стейки (рібай, портерхаус, ті-бон та ін.), які можуть бути як свіжими, так і визрілими, ймовірність отримати більш якісний стейк трохи вища.

Але якщо хочете поекспериментувати самостійно, то для стейків найкраще підійдуть такі частини:

спинна частина – товстий край, тонкий край, антрекот

товстий філей (оковалок)

вирізка

М’ясо повинно бути пружним при натисканні, рівномірного кольору і без сторонніх запахів!

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Як маринувати стейк

Не використовуйте щільні маринади! Зазвичай гарне м’ясо досить приправити перцем, а також кинути гілочки чебрецю, розмарину і декілька зубчиків часнику на сковороду перед смаженням.

Доводьте м’ясо до смаку за допомогою соусів.

Не соліть стейк на початку! Сіль витягує соки з м’яса. Краще посолити стейк наприкінці.

⠀ Як посмажити стейк

Щоб стейк не став «підошвою», його потрібно правильно приготувати. Не бійтеся жиру! Він дає соковитість готовому стейку.

Найкраще обсмажити його на великому вогні до карамельної скоринки. До потрібного ступеня прожарювання стейк краще довести вже у духовці.

Якщо у вас немає такої функції, краще запастися кулінарним термометром.

Стейк обов’язково повинен відпочити після приготування 7–8 хвилин. Це дуже важливий процес доготування, коли температура всередині стейка продовжує зростати:

52–55 °С – rare (після відпочинку 58 °С)

55–60 °С – medium rare (після відпочинку 63 °С)

60–65 °С – medium (після відпочинку 70 °С)

70 °С – well done (після відпочинку 75 °С)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Джерело: Instagram – milan.i.m

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