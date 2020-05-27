«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 5 і 6 серії від 27.05.2020
27.05.2020
Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. На що готова піти вірна Жанна заради порятунку коханого?
Більше на тему: Євгенія Нохріна про зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала»
Жанна не може звикнути до ролі фіктивної дружини. Вона страждає, але водночас розуміє, як важливо зберегти теплі, дружні стосунки зі Славою. А Слава не задоволений витівками своєї дружини. Він робить все можливе, щоб Рома за ґратами почувався ще гірше. Але чи піде Слава на крайні заходи, щоб зжити з білого світу коханого Жанни?
Слава і Рома: яку аферу приготував фіктивний чоловік Жанни? Дізнайтеся в 5 та 6 серіях від 27.05.2020.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+