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«Як довго я на тебе чекала»: чим зацікавлять 5 і 6 серії від 27.05.2020

27.05.2020

Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. На що готова піти вірна Жанна заради порятунку коханого?

как долго я тебя ждала

Більше на тему: Євгенія Нохріна про зйомки серіалу «Як довго я на тебе чекала»

Жанна не може звикнути до ролі фіктивної дружини. Вона страждає, але водночас розуміє, як важливо зберегти теплі, дружні стосунки зі Славою. А  Слава не задоволений витівками своєї дружини. Він робить все можливе, щоб Рома за ґратами почувався ще гірше. Але чи піде Слава на крайні заходи, щоб зжити з білого світу коханого Жанни?

Слава і Рома: яку аферу приготував фіктивний чоловік Жанни? Дізнайтеся в 5 та 6 серіях від 27.05.2020.

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