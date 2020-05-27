Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. На що готова піти вірна Жанна заради порятунку коханого?

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Жанна не може звикнути до ролі фіктивної дружини. Вона страждає, але водночас розуміє, як важливо зберегти теплі, дружні стосунки зі Славою. А Слава не задоволений витівками своєї дружини. Він робить все можливе, щоб Рома за ґратами почувався ще гірше. Але чи піде Слава на крайні заходи, щоб зжити з білого світу коханого Жанни?

Слава і Рома: яку аферу приготував фіктивний чоловік Жанни? Дізнайтеся в 5 та 6 серіях від 27.05.2020.

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