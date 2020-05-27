Гороскоп на 28 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе має статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 28 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні у вас можливі непередбачені витрати, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. Вдалий день для зустрічей в офлайні і розмов про стосунки з рідними.

Телець

Зірки обіцяють вам сприятливий час для купівлі речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб через кілька тижнів не бігти в ремонт або магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якісніше.

Близнюки

Сьогодні бажано виділити собі час на відпочинок. День сприятливий для пізнання нового і розв’язання складних завдань.

Рак

Сьогодні вам захочеться сховатися від сторонніх, відпочити від усього і уникати уваги до власної персони. Такі бажання цілком природні, тому по змозі сміливо залишайтеся в теплій оселі.

Лев

Будьте обачними та обережними. Ці якості допоможуть вам уникнути біди. Особливо якщо враховувати, що перед вами сьогодні відкриється чимало спокус, а за вікном бушує коронавірус.

Діва

Можливий потужний приплив натхнення, який дасть змогу доробити роботу, котру відкладали в довгий ящик не один день. Не лінуйтеся — будьте бадьорішими!

Терези

Екстрасенси хочуть вас застерегти від небезпеки. Водіям сьогодні треба бути особливо пильними на дорозі і не порушувати правил. Те саме стосується і пішоходів — перебігати дорогу де завгодно не варто.

Скорпіон

Мудрість і витримка супроводжуватимуть вас сьогодні, тому складні справи і завдання даватимуться легко. Зірки обіцяють вам чудовий день!

Стрілець

Сьогодні не варто поспішати при здійсненні фінансових операцій. Загалом з грошима в цей день треба бути уважними. Не купуйте того, чим не будете користуватися в майбутньому.

Козеріг

Сьогодні вам бажано відвідати рідних і близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїм малюкам сьогодні більше часу. Якщо вам трапиться нагода допомогти іншим, робіть це від чистого серця.

Водолій

Можливе виникнення цікавих ідей для нових проєктів. Складайте план реалізації задуманого і беріться до справи. Також вам сьогодні можна зайнятися творчістю.

Риби

Сімейним парам протипоказано в четвер з’ясовувати стосунки, зате рекомендовано проявити терпимість і сердечність.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ