Вакцина від коронавірусу: вчені близькі до створення ефективного препарату

Вчені наближаються до створення ефективної вакцини проти коронавірусу. Над нею працює більше сотні лабораторій по всьому світу. За прогнозами, вже восени вакцина буде. Кілька десятків лабораторій почали тестувати свої розробки на людях і тваринах. Одна з таких розміщена в Інституті вірусології в Ухані. А ось президент США Трамп стверджує, що саме там розробили сам COVID-19, на що вперше китайські вчені відповіли. Детальніше дізнавалася програма СТБ «Вікна-новини».

Вчені Інституту вірусології в Ухані спростовують усі звинувачення щодо розробки коронавірусу, стверджуючи, що вони не створювали вірус і не причетні до пандемії. Хоча зізнаються, що раніше вивчали цей штам, а в їхній лабораторії таких нараховувалося зо три. Директорка Інституту Вань Яньї зазначає, що одна з їхніх команд почала вивчати коронавірус у кажанів з 2004 року. Однак цікавив їх лише той штам, який спричиняє атипову пневмонію. Тому шукали і вивчали збудника хвороби. Встановити інші, нові або подібні, віруси вчені не намагалися. Крім того, геном COVID-19 на 80% схожий з геномом вірусу атипової пневмонії.

Більше на тему: Карантин 2020: безкоштовні віртуальні тури музеями, операми, виставками з усього світу

Зараз Інститут вірусології в Ухані, як і багато світових лабораторій, намагається створити вакцину, яка врятує людство. Британська компанія вже досягла чималого прогресу в цій справі. AstraZeneca співпрацює з ученими з Оксфорду і вже підписала контракт на поставку 400 мільйонів доз вакцини, яка передовсім надійде до США. На ринок випуск планується вже у вересні. Попередньо цей препарат протестують на 30 000 добровольців. Однак перші результати вже є. Вакцина дає змогу уникнути ускладнень, незважаючи на те, що після вакцинації люди все одно хворіють і заражають інших.

Кращих результатів намагаються досягти американські вчені з Бостона. Зараз вони тестують свою розробку на мавпах. У тварин уже виробився стійкий імунітет. Незважаючи на те, що спершу вони хворіють, удруге заразитися COVID-19 імунітет їм не дозволяє.

«Після першого зараження макак у них розвинулася вірусна пневмонія. Після вакцинації вони одужали. Ми заразили їх ще раз коронавірусом. Але вони більше не хворіли. А значить, у них спрацював імунітет», — коментує глава центру вірусології в Бостоні Ден Бару.

Це істотне досягнення бостонських вірусологів. Адже у ВООЗ досі стверджують, що в людей, які перехворіли на коронавірус, не формується імунітет до повторного зараження.

Науковці з компанії Sorrento встановили антитіло, яке потрапляє в тіло клітини, інфікованої коронавірусом. Далі відбувається руйнування шляхом повного знищення білка вірусу. Залишки вірусної клітини виводяться з організму протягом наступних трьох днів. У такий спосіб можна знищувати коронавірус вже під час хвороби.

Якщо провідні компанії створять вакцину чи препарат, спроможний вилікувати від COVID-19, соціальна дистанція та інші заходи обережності вже не знадобляться.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ