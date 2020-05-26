Можна вже писати книгу про проєкт: Григорій Решетник про 10 сезон реаліті «Холостяк»

Відбувся фінал 10 сезону романтичного реаліті «Холостяк»! Головний герой Макс Михайлюк зробив свій вибір, і глядачі побачили найочікуваніший момент весни 2020 року. Незмінний ведучий Григорій Решетник розповів про переживання Макса і дівчат у фіналі, а також про успішне онлайн пост-шоу на офіційній сторінці в Instagram. Більше — в ексклюзивному інтерв’ю Григорія Решетника для редакції STB.UA!

Чим відзначився і запам’ятався 10 сезон проєкту «Холостяк»?

Насамперед, хочу привітати команду СТБ, проєкту «Холостяк» і телеглядачів з класним, яскравим сезоном. Закликаю: не пропустіть пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» о 19:00 уже цієї п’ятниці на СТБ! Кожен сезон відрізняється унікальними учасниками. У нас справжнє реаліті, де народжуються нові почуття і стосунки. Тому порівнювати сезони не можна. 10-й був дуже класним і пристрасним. Вирувало справжнє кохання. Майже всі учасниці відразу закохалися в головного героя. Я дуже радий, що проєкт «Холостяк» 10 сезон поспіль залишається найбільш обговорюваним. А цього року став ще й найрейтинговішим у країні!

Що ви радили головному герою перед фіналом? Адже у Макса це вперше, а ви як ведучий не перший рік бачите чоловіків перед важливим вибором.

Перед фіналом складно щось радити, адже головне — не нашкодити. Але спираючись на свій досвід, я казав Максові, щоб він підготувався відповідально до вибору. Адже він впливає і на дівчину-обраницю, і на ту, з якою він попрощається. Це різні емоції, і до них треба поставитися серйозно. Я зауважив лише те, щоб Макс дослухався до свого серця. Аби він слідував почуттям. Адже це властиво не лише жінкам — відчувати, хто твоя людина. Тому я, на правах ведучого, намагаюся напряму не радити, а лише підштовхувати Холостяка до правильних думок. Але у фіналі хвилювання завжди переважає. Тож намагаюся заспокоїти героїв.

Більше на тему: Чи згодні ви з вибором Холостяка Макса Михайлюка?

Макс проявив себе доволі характерним і непохитним чоловіком у стосунках. А який він друг і товариш?

Макс справжній. Це та якість, у яку закохалися дівчата. Він принциповий, що подобається жінкам. Таким має бути чоловік. Макс чесний, порядний, уміє дружити. Класний хлопець. Я радий, що він став головним героєм 10 сезону. Досить компанійський, душа компанії, класно жартує, чудовий друг.

До яких несподіваних хитрощів вдавалися дівчата? Адже щосезону учасниці намагаються вийти на зв’язок із Холостяком через вас.

Так, дівчата вже традиційно підготували свою тактику, спираючись на життєвий досвід і минулі сезони. Та коли вони почали закохуватися в Макса, то всі стратегії відійшли на другий план. Вони думали лише про нього і шукали постійний вихід. Передавали записки, питали, що думає Макс тощо. Просили, аби я передавав пакуночки, подаруночки (сміється). Я, звісно, це з радістю робив, але завжди намагався слідкувати, щоб увага розподілялася рівномірно. Адже всі рішення стосовно спілкування з дівчатами Макс приймає особисто. Тому намагався не заважати. Проте нагадаю, що я за те, аби руйнувати стереотипи, що першим має діяти чоловік. Я хочу, аби дівчата також були ініціативними. Адже у проєкті «Холостяк» якщо ти тихоня, то можеш не дочекатися свого шансу.

Які цікаві ситуації траплялися на зйомках 10 сезону?

Їх дуже багато. Часто вони пов’язані з перельотами, коли техніка не зовсім вчасно долітала (усміхається). Але у нас працюють справжні професіонали, які знаходять різні можливості вирішення ситуації. Також приїзд батьків на знімальні майданчики. Вони не звикли до такої кількості камер, тож мали налаштовуватися. Часто щось падало, десь мерехтіло (сміється). У нас дуже живий проєкт, справжнє реаліті, тому підготуватися до всього — неможливо. Але можна вже писати книгу про проєкт і смішні моменти, які трапляються на зйомках. Ми завжди легко і з гумором виходимо з будь-яких ситуацій.

Цьогоріч ви стали ведучим онлайн пост-шоу на офіційній сторінці проєкту «Холостяк» в інстаграм. Розкажіть про такий досвід. Як вдавалося утримувати глядачів у режимі онлайн?

Це дуже класний досвід і виклик. Я радий, що мені довірили бути ведучим і онлайн пост-шоу, і фінального пост-шоу. Мені здалося, що ми впоралися. Перегляди зростали щоразу. Глядачам сподобалося, що вони безпосередньо могли ставити запитання учасникам. Ми запрошували гостей, готувалися всією командою і з пресслужбою. Все вдалося абсолютно! Класні показники і в Instagram, і на YouTube. Я також готувався, намагався стежити за стилем, підбирав музику, формулював цікаві і незручні запитання. Успішно пройшло онлайн пост-шоу, і сподіваюся, що так само успішно пройде фінальне пост-шоу вже цієї п’ятниці о 19:00! Загалом, класний сезон, і це заслуга не лише моя як ведучого, а перш за все команди, яка залишається за кадром. Так тримати!

А чи залишилися разом Макс і Даша після проєкту «Холостяк»-10 — дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 29 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Вмикайте фінальне пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» з ведучим Григорієм Решетником.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ