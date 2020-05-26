Сьогодні, 26 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 25 і 26 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться у 25 і 26 серіях — читайте просто зараз!

Кому знадобилася ганебна смерть відомого телеведучого Олега Єрохіна? Це і будуть розслідувати в 25 серії! Олена стверджує, що до його загибелі причетні кілька осіб. За результатами експертизи очевидно, що в нього після всіх пиятик, вживання наркотиків і переживань стався інсульт. Та як його труп опинився голим на центральній площі міста з розмазаною по губах яскравою помадою? Група майора Амосова починає розслідування.

У двадцять шостій серії на краю лісосмуги знаходять згорілу машину, а в багажнику — обгорілий труп з вогнепальним пораненням у груди. Завдяки видінню Олени ниточка приводить героїв до клубу любителів зброї часів Другої світової «Патріот». Тим часом Амосов виходить на судмедексперта, який володіє цінними фактами у справі брата, а підозріла Куликова «дбайливо» проводжає Полозкова на вирішальну нараду до мера.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 25 і 26 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 25, 26 серії на сайті СТБ вже 26.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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