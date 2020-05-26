Дивіться серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 21:00 на телеканалі СТБ. Зворушлива історія забороненого кохання вразить кожного. Волелюбний і чесний хлопець Роман почувається покинутим і непотрібним, адже не так давно він дізнався про гірку правду, яку приховувала його кохана.

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Стосунки за розрахунком, про які тільки думає Жанна, – вигідні всім. Так вважає сама дівчина, адже вона впевнена в тому, що таємні заручини з нелюбом Славою стануть справжнім порятунком для неї, Роми і Слави. Але чи буде врешті-решт весілля?

Рома і Жанна: чи мають вони право на кохання? Дізнайтеся в 3 і 4 серіях від 26.05.2020.

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