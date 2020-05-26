Гороскоп на 27 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 27 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Імовірне отримання знаків згори. Однак втрачати голову, шукаючи підказки, не варто. Присвятіть себе реальній роботі, адже саме під час такого процесу можливе осяяння.

Телець

Використайте час для наведення порядку у справах, будинку чи на роботі. Монотонна і скрупульозна робота сьогодні вам добре вдаватиметься — скористайтеся цим шансом.

Близнюки

День сприятливий для медитації і турботи про здоров’я. Можливе отримання нових знань, проте не виключено, що вони даватимуться з труднощами. Зірки обіцяють вам щасливий і насичений день.

Рак

Витрачені сили принесуть результат. Втім, щоб усе йшло добре, треба якісно виконувати заплановане. І не забувайте про безпеку — антисептик і маска завжди мають бути при вас!

Лев

Рекомендується скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Адже самоізоляція — чудова нагода повчитися чогось нового!

Діва

Пригледіли гарненьку річ в інтернет-магазині? Не поспішайте купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть порядок вдома.

Терези

Без внутрішньої гармонії налагодити своє життя неможливо. Сміливо використовуйте вільний час на те, що допоможе вам знайти внутрішню рівновагу. Помедитуйте, почитайте хорошу книжку або поспілкуйтеся з друзями по інтернету.

Скорпіон

Сприятливими будуть заняття, спрямовані на власний розвиток — самоосвіта, легкий спорт, медитація. Напади ліні та апатії давіть у зародку.

Стрілець

Екстрасенси радять вам сьогодні приділити увагу бюджету, дієті, господарству, причому не поверхово, а системно. Не завадить дисципліна і в словах, особливо вранці і вдень.

Козеріг

Владнавши практичний і побутовий бік справ, ви зміцните свої позиції, заощадите чи й примножите наявні ресурси. Не зволікайте з цим. І навчіться робити свою роботу швидше, не звертаючи уваги на зовнішні подразники.

Водолій

Сьогодні не буде зайвою передбачливість. Перш ніж купити щось нове, подумайте, чи є у вас все необхідне для комфорту. Ще сьогодні у вас хороший день для того, щоб приготувати смачненьке.

Риби

Навчіться сприймати себе об’єктивно. Опишіть свої сильні і слабкі сторони та працюйте над самовдосконаленням. Сьогодні у вас вдалий день для таких занять.

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