Трійця-2020: якого числа в Україні

Трійця — одне з найбільших церковних свят в Україні. В цей день прославляють Святу Трійцю: Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Коли в Україні настане світлий день Святої Трійці у 2020 році — ви дізнаєтесь у нашому матеріалі.

Отже, якого числа буде Трійця в 2020 році? Якщо Воскресіння Христове весь православний світ святкував 19 квітня, то день Святої Трійці випадає на 7 червня.

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Історія свята Трійці

Трійця — одне з дванадцяти головних православних свят. Його ще називають днем ​​зішестя Святого Духа або П’ятдесятницею. Остання назва вказує на дату святкування — п’ятдесятий день після Великодня.

Вважається, що свято на честь Святої Трійці вирішили встановити учні Ісуса Христа — апостоли, на яких, за біблійними переказами, зійшов Святий Дух.

Традиції свята Трійці

Цього дня заведено прикрашати будинок травами і зеленню. Для того, щоб захистити свою сім’ю від хвороб, наші предки приносили з церкви свічки. Вважалося, що вони мають цілющі властивості.

На Трійцю накривали щедрий стіл і запрошували родичів. Після церкви і смачної трапези люди влаштовували народні гуляння. Також наші предки вірили: якщо в цей день засватати красиву дівчину, а на Покрову одружитися, то сімейне життя буде довгим і щасливим.

Понеділок після Трійці називається Духовим днем. Цього дня, за повір’ями, не можна чіпати землю, полоти та й взагалі працювати на городі чи в саду. Також не можна лаятися і рубати дерева.

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