Обережно, занадто красиво: макіяж фіналісток проєкту «Холостяк»-10

Хоч би якою красивою була історія на проєкті «Холостяк», макіяж фіналісток завжди має бути ще гарніше. Даша і Дана на фінальній Церемонії з’явилися перед Холостяком в абсолютно різних образах. Палкий червоний і м’який світлий тон створили справжній контраст двох абсолютно унікальних дівчат. Макіяж фіналістки Дани та переможниці Даші — дивіться в матеріалі.

Макіяж — один з видів мистецтва. І де, як не на проєкті «Холостяк», необхідна професійна робота стилістів та візажистів, щоб підкреслити головні достоїнства учасниць.

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Не секрет, що хорошому художнику потрібні тільки три кольори: чорний, білий і червоний. В останньому випуску реаліті дівчата відмовилися від яскравих акцентів на губах і червоної помади. Тому основні акценти зроблено на очах.

Переможниця Даша

Фіналістка Дана

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