Жодного натяку на поезію: Дана прокоментувала рішення Холостяка в фіналі

Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті СТБ «Холостяк»-10. Макс Михайлюк зробив свій вибір і вручив каблучку Даші! А ось із другою фіналісткою головний герой попрощався, попросивши вибачення. «Сьогодні моя душа каже тобі “Пробач”». Наприкінці сезону учасниця Дана прокоментувала таке рішення Холостяка неоднозначно. Що написала фіналістка у себе в Instagram і до чого тут яєчня, — дізнайтеся в матеріалі.

Одним з найулюбленіших головних героїв за всі сезони реаліті «Холостяк» став Макс. Глядачі з першого випуску відзначили, що чоловік гідний найкращої обраниці, а якби вони були на місці учасниць, то поборолися б за такого пілота.

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Однак ні для кого не секрет, що настає фінал, і одна учасниця їде додому не тільки без каблучки, але деякі з багажем образи. А ображена жінка — справа непроста. Так фіналістка Дана опублікувала пост у себе на сторінці в Instagram, який почала зі слів: «Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення». Однак закінчилося все порівнянням яєчні з вишуканою стравою і бажанням не заморочуватися над інгредієнтами.

«Нехай буде щасливий просто так. І все буде добре в нього… Я дійсно так хочу. Я дійсно не тримаю образи. І поважаю рішення. Приходиш ти в ресторан. ⁣⁣Тобі дають меню. ⁣І в ньому 2 страви: проста і зрозуміла яєчня і щось абсолютно нове з незнайомими тобі інгредієнтами… Хтось вибирає яєчню. Щоб не заморочуватися. І це нормальний вибір. Ну і нічого, що вже таких яєчень мільйон разів в житті “куштував”. ⁣⁣Зате перевірено і надійно. Рано чи пізно, може, і набридне одне і те ж саме, але нехай… А ось гурман обов’язково зробить інший вибір. Для нього — все найкраще, найпікантніше і найнезвичайніше», — написала Дана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Як склалося життя Дани після участі в реаліті? А також чи залишилися разом Макс і Даша, — дізнайтеся цієї п’ятниці, 29 травня, о 19:00 у пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» на СТБ!

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