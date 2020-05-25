Кожна жінка хоче виглядати чудово. Щоб надати стилю своєму образу, варто вибрати правильний манікюр. Редакція STB.UA підібрала найкращі дизайни для нігтів, які будуть на піку популярності цього літа. Про те, який манікюр на довгі нігті буде в моді влітку 2020 року, читайте далі в матеріалі.

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буйство кольору

Літо — це час кольору. І чим цей колір яскравіший, тим краще. І дизайн нігтів, насправді, не такий вже і важливий. Головне правило — доглянуті нігті і яскраві неонові кольори. Причому не обов’язково всі одного і того ж кольору. Тільки пам’ятайте, що такий манікюр підійде молодим дівчатам. Жінкам краще віддати перевагу більш спокійним кольорам.

Літні мотиви

Із чим у нас асоціюється літо? Звичайно ж, з квітами і фруктами. Яскравий легкий манікюр з квітковим принтом або смачними фруктами підніме настрій будь-якій дівчині. Головне, не переборщити з фарбами, а зробити все стильно і гармонійно.

Легка абстракція

Нюдові або пастельні відтінки нігтів із абстрактним малюнком — тренд літа 2020. Тут варіантів може бути дуже багато. Головне правило — ніжні або розбілені тони.

Нюдовая класика

Нюдові відтінки вийдуть із моди ще не скоро. Це відмінний варіант для тих, хто віддає перевагу спокійному і простому дизайну. Такий манікюр підійде для всіх представниць прекрасної половини людства незалежно від віку та захоплень.

Чорне різноманітність

Так, хто б що не говорив, але чорний колір завжди актуальний. І влітку 2020 року — особливо. Тут варіантів може бути багато. Як ваша фантазія розіграється. Зоряне небо, геометрія або поєднання кількох кольорів. Все на ваш вибір.

Трохи блиску

А для тих, хто любить блиск і хоче сяяти, трохи глітеру або срібних відтінків не завадить. Однак, у такому варіанті потрібно бути обережним. Переборщити з блиском дуже легко.

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