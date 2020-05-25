«Як довго я на тебе чекала»: що побачать глядачі в 1 і 2 серіях серіалу?
25.05.2020
Сьогодні, 25 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде серіал «Як довго я на тебе чекала». Глядачі побачать драматичну історію кохання та поринуть у дивовижне життя по той бік екрану. У перших епізодах ви познайомитеся з основними героями та дізнаєтесь, як розвиватиметься сюжет. Детальніше дивіться в серіалі.
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У 1 і 2 серіях серіалу «Як довго я на тебе чекала» ви дізнаєтеся:
- Як розвиватимуться стосунки між головними героями серіалу?
- Кого зустріне на новому місці роботи Жанна?
- Яку таємницю про свого чоловіка дізнається Надія Соловйова?
- Чи вдасться Жанні вийти заміж за свого коханого?
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