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«Як довго я на тебе чекала»: що побачать глядачі в 1 і 2 серіях серіалу?

25.05.2020

Сьогодні, 25 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде серіал «Як довго я на тебе чекала». Глядачі побачать драматичну історію кохання та поринуть у дивовижне життя по той бік екрану. У перших епізодах ви познайомитеся з основними героями та дізнаєтесь, як розвиватиметься сюжет. Детальніше дивіться в серіалі.

как долго я тебя ждала

Більше на тему: «Як довго я на тебе чекала»: кількість серій і графік виходу

У 1 і 2 серіях серіалу «Як довго я на тебе чекала» ви дізнаєтеся:

  • Як розвиватимуться стосунки між головними героями серіалу?
  • Кого зустріне на новому місці роботи Жанна?
  • Яку таємницю про свого чоловіка дізнається Надія Соловйова?
  • Чи вдасться Жанні вийти заміж за свого коханого?

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