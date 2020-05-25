Гороскоп на 26 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливого має статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 26 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними та успішними людьми і уникайте тих, які постійно скаржаться на своє життя.

Телець

Не дозволяйте іншим людям і їхнім почуттям та настроям впливати на вас, навіть якщо це ваші близькі друзі або родичі. Але прислухайтеся до інших, не всі хочуть вам зла.

Близнюки

Зверніть увагу на вашу поведінку. Можливо, є реакції, від яких вам варто відмовитися, щоб зробити своє життя більш якісним. Ну, а загалом зірки обіцяють вам чудовий день!

Рак

Не критикуйте і не осуджуйте інших, спокійно сприймайте інші точки зору — не треба завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте все, як є, і будьте щасливі.

Лев

Зробіть своє соціальне життя в офлайні активним. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування. Проте не перестарайтеся з контактами — коронавірус не дрімає!

Діва

Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед, підживлюйте постійно вашу внутрішню мотивацію. Не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим. І тоді, за словами екстрасенсів, у вас все буде добре!

Терези

Не завжди важливо, що ви скажете, частіше важливо, як ви це скажете. І сьогодні у вас буде ситуація, в якій дуже важливо не забувати про ці постулати. Будьте уважні!

Скорпіон

Вдалий час для побудови нових стосунків і романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань. Будьте стриманішими!

Стрілець

Останнім часом ви багато чого боїтеся. Та потрібно пам’ятати, що страх — головний наш ворог, і піти далі можна, тільки подолавши його і зробивши другом. Не забувайте сьогодні про це.

Козеріг

Сьогодні на роботі на вас чекає успіх. Однак пам’ятайте, що сприяння самих лише вищих сил замало для гарного результату. Щоб отримати бажане, доведеться докласти чимало зусиль. У важливій справі прислухайтеся до порад інших, але остаточний висновок робіть тільки після детального аналізу.

Водолій

Будьте щедрими і щирими, насамперед щодо своїх рідних людей. Вечір краще провести в колі сім’ї або на самоті. Від деструктивних занять і важкої їжі сьогодні краще відмовитися.

Риби

В цей день більше робіть того, що є справді важливим, і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд або хитромудрі плани інших залиште в минулому.

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