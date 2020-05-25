Гороскоп на 26 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливого повинно відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 26 травня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними і успішними людьми і уникайте тих, які постійно скаржаться на своє життя.

Телець

Не дозволяйте іншим людям і їх почуттям і настроям впливати на вас, навіть якщо це ваші близькі друзі або родичі. Але прислухайтеся до інших, не всі хочуть вам зла.

Близнюки

Зверніть увагу на вашу поведінку. Можливо, є реакції, від яких вам слід відмовитися, щоб зробити своє життя більш якісним. Ну, а в цілому зірки обіцяють вам відмінний день!

Рак

Не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно стримуйте і приймайте інші точки зору – не потрібно завжди з усіма боротися. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи. Просто сприймайте все, як є, і будьте щасливі.

Лев

Зробіть своє соціальне життя в офлайні активним. Довіряйте людям і будьте відкриті для спілкування. Але тільки не потрібно перестаратися із зустрічами – коронавірус не дрімає!

Діва

Зрозумійте, що вас мотивує і змушує рухатися вперед, підгодовуйте постійно вашу внутрішню мотивацію. Не бійтеся просити про допомогу і допомагати іншим. І тоді, за словами екстрасенсів, у вас все буде добре!

Терези

Не завжди важливо, що ви скажете, частіше важливо, як ви це скажете. І сьогодні вам представиться ситуація, в якій дуже важливо буде не забувати про ці постулати. Будьте на поготові!

Скорпіон

Гарний час для побудови нових відносин і романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань. Будьте стриманішими!

Стрілець

Останнім часом ви багато чого боїтеся. Але потрібно пам’ятати, що страх – головний наш ворог і піти далі можна, тільки подолавши його і зробивши іншому. Не забувайте сьогодні про це.

Козеріг

Сьогодні на роботі вас чекає успіх. Однак пам’ятайте, що сприяння одних сил зверху мало для гарного результату. Щоб отримати бажане, доведеться докласти чимало зусиль. У важливій справі прислухайтеся до порад інших, але остаточний висновок робіть тільки після детального аналізу.

Водолій

Будьте щедрими і щирими в першу чергу щодо своїх рідних людей. Вечір краще провести в колі сім’ї або на самоті. Від деструктивних занять і важкої їжі сьогодні краще відмовитися.

Риби

В цей день більше робіть того, що є дійсно важливим і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, засудження або хитромудрі плани інших залиште в минулому.

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