Сьогодні, 25 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 29 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання космічної мами Оксани, яка розповіла про те, що трьох синів народжувала вдома. Та наскільки це безпечно? Про це читайте в нашому матеріалі.

Космічна мама Оксана під час участі в проєкті розповіла конкуренткам про те, що всіх своїх трьох синів народжувала вдома з чоловіком. Жінка розказала, що протягом доби її новонароджені малюки були поруч із плацентою і пуповиною, яку вона не перерізала цілих 24 години. Однак експерт із питань дитячої вікової психології звернув увагу на те, що такий вибір — небезпечний.

«Кожні пологи — непередбачувані. І іноді 5 хвилин можуть стати вирішальними для життя і здоров’я як мами, так і дитини. Пологи вдома загрожують смертельними ризиками».

Дмитро Карпачов акцентував увагу на тому, що якщо майбутня мама все ж наважилася на такий крок, то обов’язково поряд має бути лікарня, а під час пологів повинен бути присутнім кваліфікований медичний працівник.

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Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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