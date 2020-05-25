Еліна Іващенко представить Україну на «Слов’янському базарі»

На Міжнародному фестивалі мистецтв «Слов’янський базар»-2020 Україну представить переможниця наймасштабнішого шоу країни «Х-фактор»-10 Еліна Іващенко! Уже відомо, що, незважаючи на епідемію коронавірусу, конкурс вирішили не скасовувати. Він пройде у Вітебську з 13 по 21 липня.

Карантин і самоізоляція вплинули і на національний відбір на «Слов’янський базар». У зв’язку з коронавірусом переможців довелося вибирати дистанційно. Відомо, що в 2020 році на конкурс від України мріяли поїхати понад 60 молодих музикантів.

Кожен з членів журі — продюсер і композитор Михайло Некрасов, продюсер Влад Багінський, продюсер розважальних програм каналу UA: Перший Ірина Слепушова, музичний продюсер Олег Яковлєв, діджитал-маркетинг-директор каналу М1 Нонна Кондрашова — переглядав матеріали самостійно і виставляв бали. Потім усі анкети було передано в український оргкомітет з відбору на «Слов’янський базар»-2020, де в результаті підсумовування вивели загальний бал.

У підсумку в старшій віковій групі перемогу здобула 18-річна Еліна Іващенко. Нагадаємо, що цього року дівчина також брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2020. Раніше Еліна стала переможницею десятого сезону шоу «Х-фактор». Також Іващенко є володаркою Гран-прі «Чорноморських ігор»-2018.

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