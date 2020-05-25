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У шоу «Супермама» візьме участь вокалістка з «Х-фактора» Вікторія Щелко

25.05.2020

У восьмому тижні психологічного реаліті «Супермама» візьме участь відома модель plus size і учасниця «Х-фактора» Вікторія Щелко. Всі деталі в матеріалі.

супермама

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У проєкті «Супермама» візьме участь відома модель plus size Вікторія Щелко. Жінка брала участь у багатьох телевізійних реаліті, у тому числі й у вокальному шоу «Х-фактор»-9.

Вікторія — відома модель, керівниця проєкту «Міс Україна Plus Size», володарка численних титулів на міжнародних конкурсах краси. Вона перша представляла нашу країну на Miss World Plus Size, де посіла призове місце.

Також Вікторія веде блог в Instagram, у якому розповідає своїм підписникам, як правильно доглядати за собою, як полюбити своє тіло таким, яким воно є. І судячи з того, що в жінки більше 50 тисяч фоловерів, вона знається на цій справі.

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Та чи зможе Вікторія перемогти у проєкті і здобути ще одну нагороду? Як її методи виховання оцінить експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дізнайтеся всі подробиці з понеділка по четвер о 18:15 на телеканалі СТБ!

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