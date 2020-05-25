Сьогодні, 25 травня, о 18:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 29 випуск психологічного реаліті «Супермама». Четвірка нових учасниць розпочинає боротьбу за звання кращої мами. І в перший день жінки вирушать у гості до космічної мами Оксани, яка виховує своїх дітей у гармонії зі Всесвітом і народила трьох синів удома. Як на таке рішення відреагують учасниці, і що стосовно цього скаже ведучий проєкту Дмитро Карпачов?

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Сьогодні понеділок, а значить, четвірка нових учасниць із Києва розпочне боротьбу за заповітне звання Супермами: космічна мама Оксана, мама-генералісимус Олена, мама-держслужбовиця Олеся і всебічно обдарована мама Віка. Цей тиждень буде спекотним: сварки, чвари і змови! Кого у фіналі звинуватять у брехні?

І в перший день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію космічної мами Оксани? Не всім сподобаються методи виховання, яких дотримується жінка. Домашні пологи, власна школа і екстремальні захоплення… Чим іще здивує конкуренток Оксана?

У 29 випуску проєкту «Супермама» ви дізнаєтеся:

Чому на знайомстві зустрінуться не чотири, а п’ять мам?

Які проблеми з чистотою виявить в Оксани обдарована мама Віка?

Як учасниці відреагують на розповідь про домашні пологи космічної мами?

Яким екстримом захоплюється космічна мама Оксана?

Хто з учасниць звинуватить Оксану в тому, що вона не займається вихованням своїх синів?

Video: 29 випуск проєкту «Супермама» від 25.05.2020: Відмова від щеплень і домашні пологи — чим іще здивує космічна мама Оксана? Супермама 29 випуск: Відмова від щеплень і домашні пологи - чим ще здивує космічна мама Оксана? Як на це відреагує Дмитро Карпачов

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