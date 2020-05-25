Сьогодні, 25 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 23 і 24 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться в 23 і 24 серіях — читайте просто зараз!

У двадцять третій серії відеореєстратор Максима Ісаєва фіксує серйозне ДТП, в якому гине дівчина. Автомобіліст передає запис в РВВС, але випадкове зіткнення з провидицею Оленою відкриває інший бік життя Ісаєва. Завдяки її видінню розслідування набуває нового повороту.

У двадцять четвертій серії до Вороб’яшкіної звертається молодий чоловік Валентин з проханням зняти порчу з його дідуся, який останнім часом сильно хворіє. Олена відчуває, що старого повільно намагаються звести зі світу, і залучає до розслідування Амосова і Бичкова. Можливо, «брати» і «сестри» із секти «Спостерігачі пришестя», до якої належить дідусь, допоможуть героям розібратися в цій справі…

Video: «Майор і магія»: що станеться в 23 і 24 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 23, 24 серії на сайті СТБ вже 25.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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