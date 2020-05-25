Сьогодні, 25 травня, в ефір телеканалу СТБ вийде серіал «Як довго я на тебе чекала». Глядачі побачать драматичну історію кохання та поринуть у дивовижне життя по той бік екрану. У перших епізодах ви познайомитеся з основними героями та дізнаєтесь, як розвиватиметься сюжет. Детальніше дивіться в серіалі.

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У 1 і 2 серіях серіалу «Як довго я на тебе чекала» ви дізнаєтеся:

Як розвиватимуться стосунки між головними героями серіалу?

Кого зустріне на новому місці роботи Жанна?

Яку таємницю про свого чоловіка дізнається Надія Соловйова?

Чи вдасться Жанні вийти заміж за свого коханого?

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