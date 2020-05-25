В ефір телеканала СТБ вийде серіал «Як довго я на тебе чекала». Глядачі побачать драматичну історію кохання і поринуть у дивовижне життя по той бік екрана. Всього вийде 20 серій мелодрами «Як довго я на тебе чекала».

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Двадцять серій нового серіалу «Як довго я на тебе чекала» розкажуть глядачеві про силу справжнього кохання, яке не в’яне протягом усього життя. Почуття здатні подолати розлуку, сильний біль і навіть зраду. Але як саме головні герої серіалу Жанна і Роман долатимуть усі життєві негаразди?

І чи зуміють молоді люди через десятиліття пронести своє кохання? Дізнаєтеся вже незабаром!

Не пропустіть інтригуючий серіал «Як довго я на тебе чекала» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ!

Графік виходу серій «Як довго я тебе чекала»

1, 2 серії – 25 травня о 20:15

3, 4 серії – 26 травня о 20:15

5, 6 серії – 27 травня о 20:15

7, 8 серії – 28 травня о 20:15

9, 10 серії – 1 червня о 20:15

11, 12 серії – 2 червня о 20:15

13, 14 серії – 3 червня о 20:15

15, 16 серії – 4 червня о 20:15

17, 18 серії – 8 червня о 20:15

19, 20 серії – 9 червня о 20:15

Не пропустіть інтригуючий серіал «Як довго я на тебе чекала» о 20:15 на телеканалі СТБ!

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