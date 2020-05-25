«Як довго я на тебе чекала»: актори серіалу

25 травня о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийде емоційний серіал «Як довго я на тебе чекала» виробництва «Київтелефільм». Серіал розповідає про кохання, яке не згасає протягом усього життя і здатне подолати розлуку, біль і навіть зраду. Про творче та особисте життя акторів серіалу ‒ далі в матеріалі.

Євгенія Нохріна

Молода актриса гучно заявила про себе одразу після здобуття професійної освіти. У низці кінокартин молода артистка постала в головних ролях і зуміла домогтися визнання глядачів. Вона була зарахована до ВДІКу, а кар’єрний ріст Євгенії Нохріної почався зі студентських спектаклів «Над прірвою в житі» і «Говорить німий».

27-річна Євгенія вже встигла закохати в себе мільйони українських телеглядачів! Адже саме вона грала головні ролі в популярних серіалах: «Таисия», «По щучьему велению» і «Новогодний ангел». Тепер Нохріна точно запам’ятається глядачам своєю черговою головною роллю – тонкої та вірної дівчини Жанни.

Дмитро Блажко

Талановитий, молодий і цілеспрямований актор, за яким цікаво спостерігати. Тридцятирічний Дмитро вже встиг запам’ятатися глядачам завдяки своїй тонкій натурі та хорошій акторській грі. Про це свідчать головні ролі актора в багатьох серіалах. Одні з них – «Таблетка от слез» і «Фантом». У серіалі Дмитро зіграє теж одну з головних ролей – нареченого Жанни Романа.

Крім роботи, в актора величезна кількість захоплень, про які Блажко з радістю повідомляє в соціальних мережах. Дмитро любить подорожувати, займається східними єдиноборствами і фехтуванням. У вільний від роботи час актор нерідко радує друзів грою на гітарі.

Олександр Мохов

55-річний Олександр Мохов – виходець зі звичайної сім’ї будівельників. Незважаючи на важке дитинство, Олександр зумів домогтися успіху завдяки своєму акторському таланту.

На зустрічі з друзями Мохов почув про набір у Російський інститут театрального мистецтва, і тоді випробування були пройдені успішно. Олександра прийняли на 3 курс в майстерню Олега Табакова. Після закінчення вишу наставник запросив його в трупу свого театру-студії. Зараз Олександр Мохов намагається більше часу приділяти молодій дружині та маленькому синові.

Олексій Зубков

Олексій Зубков – український актор театру і кіно. Він народився 27 березня 1975 року в Києві. У музичній школі Олексій освоїв уроки гри на трубі, а пізніше сам навчився грати на гітарі. Олексій добре навчався як у загальноосвітній школі, так і в музичній.

Завдяки здібностям до навчання Зубков вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Зубков вважав за честь стати студентом цього вишу, тому чоловік намагався демонструвати хороші результати, дивувати викладачів і радувати близьких.

Олеся Жураковська

Олеся Жураковська – відома українська актриса і телеведуча. Виросла в сім’ї, далекій від мистецтва: батько будував автомобільні дороги, мати працювала на швейному підприємстві та шила на замовлення для приватних клієнтів. Акторську професію Олеся освоїла в Російському інституті театрального мистецтва.

Глядачі запам’ятали артистку в новорічному рімейку комедії «За двома зайцями», а популярність Жураковській приніс сімейний ситком «Свати». Крім того, Олеся Жураковська вела рейтингове реаліті-шоу «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ і була актрисою масштабної костюмованої мелодрами «Кріпосна».

Світлана Зельбет

Світлана Зельбет народилася 1979 року. У дитинстві займалася танцями. З 1984 по 1989 рік навчалася і танцювала в хореографічному ансамблі «Буратіно». Однак через повноту їй довелося залишити хореографію. Після школи вона відразу пішла в Російський інститут театрального мистецтва.

Світлана – лауреат багатьох міжнародних фестивалів (у Швейцарії, Америці, Німеччині, Франції, Данії, Туреччині).

Станіслав Щокін

Станіслав Щокін народився 1 травня 1977 року в Полтаві. У 1998 році закінчив театральний факультет (лялькове відділення) Харківського державного університету культури ім. Котляревського.

У 2001–2011 роках грав у київському Театрі маріонеток. Знімався у відомих серіалах: «Опер за викликом», «Хороший хлопець», «Ментовські війни», «Слуга народу – 2», «Центральна лікарня».

Лев Сомов

Народився 14 березня 1964 року. Заслужений артист України (2000) і народний артист України (2014 року). Актор, драматург, хореограф, театральний педагог. У 1983 році закінчив Донецьке музичне училище по класу віолончелі.

А вже в 1991 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Автор п’єс «Гіркий роман» (про Сергія Єсеніна), «Досконалий Чарлі» та ін. Брав участь у «Скетч-шоу» на каналі ICTV. Відомий і як хореограф драматичних вистав київських театрів.

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