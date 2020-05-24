На продовження розслідування сьогоднішньої шокуючої історії до Тернополя вирушили найкращі екстрасенси країни — Олена Курилова та Жанна Шулакова. Та історія, яку розплутуватимуть ясновидиці, пробирає до мурах. Із чим зіткнулися експерти нового випуску «Слідство ведуть екстрасенси»? Читайте просто зараз!

У сьогоднішній програмі екстрасенси продовжать працювати з мамою Марти, щоб зрозуміти, чи могла вона викликати духа з якимись маятниками, який уже вбив її зятя і зараз полює на доньку та двох онуків. Екстрасенси відчують, що через магію жінки загинули її троє чоловіків.

Проте сама вона — теж жертва потойбічної сили, що переслідує родину. У ході розслідування екстрасенси з’ясували, що дивний привид тримає в руках не маятники, а старовинні кишенькові годинники на ланцюжках. І що причепився він до Марти та її рідних у заміському будинку сім’ї, який дістався їм від дідуся, котрий був годинникарем. Щоб з’ясувати, чи справді покійний дідусь — дух-убивця, ясновидиці з Мартою приїхали до цього будинку. Але яку фатальну правду вони дізнаються про Мартиного діда? Та від чого в найкращих екстрасенсів країни стане дибки волосся? Дивіться вже сьогодні!

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