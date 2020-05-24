Сьогодні на продовження розслідування шокуючої історії до Тернополя вирушили найкращі екстрасенси країни — Олена Курилова та Жанна Шулакова. Та історія, яку розплутуватимуть ясновидиці, приголомшила кожного! З чим же зіткнулися експерти нового випуску «Слідство ведуть екстрасенси»? Читайте просто зараз!

У сьогоднішній програмі екстрасенси працювали з мамою Марти, щоб зрозуміти, чи могла вона викликати духа з якимись маятниками, який уже вбив її зятя і зараз полює на доньку та двох онуків. Екстрасенси відчули, що через магію жінки загинули її троє чоловіків.

Проте сама вона — теж жертва потойбічної сили, що переслідує родину. У ході розслідування екстрасенси з’ясували, що дивний привид тримає в руках не маятники, а старовинні кишенькові годинники на ланцюжках. І що причепився він до Марти та її рідних у заміському будинку сім’ї, який дістався їм від дідуся, котрий був годинникарем.

Щоб з’ясувати, чи справді покійний дідусь — дух-убивця, ясновидиці з Мартою приїхали до цього будинку. Там відбувалися химерні речі — саме по собі вимикалося світло й лунали дивні звуки, зокрема плач немовляти. А Жанна Шулакова знову бачила картинки з молодою парою. Екстрасенси були шоковані, коли дізналися, що Мартин дідусь у молодості кинув у піч новонароджену позашлюбну дитину своєї сестри, щоб ганьба не впала на нього — відомого годинникаря.

Однак ясновидиці дійшли висновку, що це не його дух переслідує родину. І що невідомий привид приходить по старовинний годинник, який колись ремонтував дідусь. Неймовірно, але цей годинник екстрасенси знайшли в землі біля будинку. І розкрили його таємницю.

100 років тому молодий хлопець-годинникар закохався в дівчину, яку батьки видали заміж за іншого, заможного. І вона невдовзі померла від горя. Після її смерті хлопець виготовив сім кишенькових годинників, на кришечках яких зобразив історію їхнього нещасного кохання. Годинники потрапили до різних людей. І доки дух цього чоловіка не збере всю колекцію, він не зустрінеться на тому світі зі своєю коханою. У Мартиному будинку був останній, сьомий годинник. Та невже дух саме цього чоловіка наражав родину на небезпеку? Дізнайтеся просто зараз!

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