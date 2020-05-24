У період з 25 по 31 травня зірки радять усім знакам зодіаку проявити витримку. Це час трохи небезпечний, проте за умови правильного планування все може вийти так, як треба. Кому варто бути обережнішим і розважливішим, а хто має подбати про збереження фінансів? Що чекає на кожен знак окремо, читайте в гороскопі на тиждень з 25 по 31 травня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ‒ Овен

Тиждень розпочнеться з приємного бонусу. Можливо, вам повернуть старий борг, про який ви давно забули і втратили надію на його повернення. Ближче до четверга ви відчуєте неймовірну втому. Так що на вихідних радимо погуляти на свіжому повітрі. Тільки пам’ятайте про соціальну дистанцію.

Гороскоп на тиждень ‒ Телець

Нічим не примітний тиждень, який краще присвятити роздумам і плануванню. В середині тижня вам захочеться втекти від усіх, але не варто гарячкувати. Краще займіться прибиранням удома. Це відволіче вас від дурних думок. Вихідні присвятіть тільки собі. Може, вам потрібен манікюр чи нова зачіска?

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

На вас чекає звичайний тиждень, насичений рутинними справами. Хоча в середу вам захочеться перевернути гори і зробити щось незвичайне. Проте боріться з почуттям авантюризму, бо воно може завдати вам тільки клопотів. Вихідні присвятіть неспішним прогулянкам у парку зі своєю сім’єю і роздумам про майбутнє.

Гороскоп на тиждень ‒ Рак

Тиждень загалом обіцяє бути вдалим. У середу та четвер можливі вигідні угоди. А ось у п’ятницю, можливо, ви будете змушені поїхати у відрядження. Під час підготовки зверніть особливу увагу на засоби особистого захисту ‒ маску, рукавички і антисептик. У країні карантин, так що треба пам’ятати про обережність.

Гороскоп на тиждень ‒ Лев

Початок тижня може здатися цілком звичайним. Однак ближче до середи перед вами можуть відкритися великі можливості. Постарайтеся проявити себе. Не бійтеся помилятися і брати на себе відповідальність. Можливо, ваші старання помітить начальство. Ближче до п’ятниці вам захочеться романтики. Проте в умовах карантину це важкувато, хоча й можливо.

Гороскоп на тиждень ‒ Діва

Цей тиждень буде дуже складним для вас. Із понеділка можуть навалитися невеликі проблеми, вирішення яких забере у вас дуже багато сил і енергії. Однак уже в п’ятницю ви зможете спокійно видихнути і розслабитися. Порада зірок: щоб не засмучуватися через дрібниці, всі рішення ухвалюйте самостійно і не перекладайте провину на інших.

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Гороскоп на тиждень ‒ Терези

Можливо, ви трохи засиділися вдома, і вам не вистачає яскравих емоцій. З огляду на нинішню ситуацію вам варто бути обережним. Так що від необдуманих вчинків краще відмовитися. У четвер вам захочеться романтики, але її краще влаштувати вдома. Намагайтеся контактувати з якомога меншою кількістю людей. Це допоможе вам зберегти здоров’я.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіон

У вас накопичилося дуже багато хвостів. Використовуйте цей тиждень для того, щоб завершити розпочате. У вівторок, можливо, ви будете змушені звернутися по допомогу. Однак це не страшно, адже ми не всесильні. Вихідні присвятіть відпочинку та релаксу. Проведіть їх із коханою людиною.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрілець

У першій половині тижня вам доведеться будувати плани і робити розрахунки, покладаючись на свій розум, а не емоції. У середу-четвер треба буде вирішувати питання з грошима. Ближче до вихідних на вас чекає успіх у тій сфері, якою ви займаєтеся. А ось у суботу на вашому порозі може з’явитися людина з минулого, до якої у вас були сильні почуття. Однак не піддавайтеся миттєвим емоціям. Думайте холодною головою.

Гороскоп на тиждень ‒ Козеріг

Тиждень неоднозначний. З одного боку, все йтиме так, як ви собі задумали. Але з іншого боку, є люди, які намагатимуться вставити вам палиці в колеса. Не втрачайте самовладання і спробуйте з гідністю вийти із ситуації. У п’ятницю можна дозволити собі трохи розслабитися і зустрітися з близькими друзями. Та пам’ятайте про карантин і дистанцію.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолій

Тиждень активних дій. По ходу розвитку подій ваша тактика може змінюватися. Неочікувані звістки можуть повністю переграти ситуацію. І не факт, що на вашу користь. У четвер можуть з’явитися далекі родичі, які попросять допомоги. Подумайте двічі, перш ніж погоджуватися на їхню пропозицію чи авантюру. Не дарма ж ви їх так довго не бачили.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

Тиждень почнеться досить вдало. Ви матимете владу над оточенням і зможете маніпулювати людьми у своїх інтересах. Однак не варто перегинати палицю. Якщо вас розкриють, то проблем ви не обберетесь. До того ж можете втратити довіру інших і кілька надійних партнерів. У стосунках із коханою людиною можуть виникнути складнощі. Однак відверта розмова і романтичний вечір у суботу допоможуть виправити ситуацію.

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