Гороскоп на 25 травня 2020 року допоможе ухвалити правильні рішення. Кому потрібно проявити терпіння, а хто може налагодити хороший і успішний бізнес? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Є ризик серйозного конфлікту на роботі. Можливі кадрові перестановки. Щоб знайти правильний вихід із ситуації, зірки радять не гарячкувати і бути спокійними.

Телець

День обіцяє багато натхнення. Вам на думку можуть спасти чудові нові ідеї, які гріх не реалізувати. Вперед!

Близнюки

Чудовий день. Усе поки йде добре. До вечора можливий приємний сюрприз. Не забудьте подякувати долі за такий прекрасний день. Він обов’язково повториться.

Рак

Можливі дрібні неприємності. Однак вони не зможуть вибити вас із колії. Усе йде так, як ви запланували. Тільки не поспішайте. На все свій час.

Лев

Життєвий потенціал, як і раніше, на висоті, проте зірки не виключають появи на вашому шляху невеликих труднощів. Та не варто засмучуватися. Це тимчасово.

Діва

Сьогодні вам варто проявити всю свою стриманість. Інакше серйозних конфліктів і неприємностей просто не уникнути.

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Терези

Вам не вистачає душевного спокою. Зірки радять утекти від міської суєти і провести день у лісі або в селі.

Скорпіон

Сьогодні вам доведеться проявити все своє терпіння. На вашому шляху виникне безліч перешкод. Однак тільки завдяки своєму розуму і розсудливості ви все подолаєте.

Стрілець

День обіцяє успіх у справах, творчості і любові, підтримку начальства. Не проґавте свій шанс і швидше спробуйте втілити в реальність усе задумане.

Козеріг

Непростий день. В особистому житті можливі серйозні конфлікти, нерозуміння, сварки і розставання. Ви не зможете вплинути на ситуацію. Залишається тільки чекати.

Водолій

День залучення грошей. У вашому житті з’явиться нова людина, разом із якою ви зможете організувати свій бізнес. Це допоможе вийти з кризи. Однак буде складно. Готуйтеся.

Риби

Вкрай несприятливий день. Сьогодні велика небезпека травматизму, так що будьте уважні та обережні. Залишайтеся вдома, щоб уникнути неприємностей.

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