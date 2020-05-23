У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили два нереально захоплюючих випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось двічі зазнав поразки. Що чекає кулінарів на битві чорних? Дізнайтеся хто покинув «МастерШеф. Професіонали»-2 в 13 випуску вже зараз.

У 13 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 знову ніхто не покинув!

Захоплюючу битву чорних ми побачимо вже на початку наступного випуску. Можемо сказати одне – Владу Міцкевичу заздрити точно не варто, адже проти нього повстали все участіні. Чи буде балкон прихильним до учасників в чорних фартухах? Хто проявить найвищу ступінь підступності і знехтує дружніми відносинами?

Не пропустіть 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 30 травня в 19:00 на телеканалі СТБ!

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