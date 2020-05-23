Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили захоплюючий 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого учасники почали важливе випробування і готували страви, які можна вживати при важких захворюваннях. Але це ще далеко не все. Чим ще дивував 13 випуск? Дізнаєтеся вже зараз в нашому матеріалі.

Владислав Міцкевич очолив команду червоних до якої увійшли: Євген Грібенік, Едуард Канарян, Юхим Кравченко, Юля Жигуліна і Віктор Самардак. У команди червоних були картки столу №9 – цукровий діабет, столу №8 – ожиріння і столу №6 – подагра. Давид Данієлян став капітаном синіх і вибрав в свою команду Влада Єрмакова, Микиту Алімова, Олександра Цвигуна і Макса Висоцького. У синіх картки зі столом №12 – нервові захворювання, столом №1 – виразка шлунка і столом №3 – діарея. Саме за рекомендаціями з цих карток кухаря і готуватимуть свої страви. У підсумку судді віддали перемогу команді Давида, адже команда червоних подала суддям сире блюдо з кальмарів, суп з бульйоном, який категорично не можна було використовувати при дієті сечокам’яної хвороби. Чений фартух Міцкевич надів на себе і все ніяк не міг вибрати іншого учасника. Юлія Жигуліна (Кушнір), вирішила не тягнути і сама наделя на себе чорний.

Давид Данієлян знову очолює команду в другому випробуванні. Як приємний бонус від суддів Давид отримав можливість вибрати капітана команди суперника. Хлопець довго не думав і вибрав Влада Міцкевича. Сомельє – це люди, нюхові рецептори яких здатні відчути тонкі нотки інгредієнтів у страві.

По запаху страв, які приготують професіонали, сомельє визначатимуть чи будуть пробувати блюдо чи ні. Загалом командам потрібно приготувати 5 страв. За результатами другого конкурсу перемогу здобула команда синіх з рахунком 4:3, а це означає, що команда червоних в повному складі одягає чорні фартухи.

На цей раз результат битви чорних не залежить від приготованого блюда, а саме від кухарів у білих фартухах. Ектор Хіменес-Браво запросив балкон спуститися з і сформувати завдання для чорних фартухів самостійно, щоб вона була максимально справедливою. Один білий фартух вибирає для одного чорного тільки одну категорію. А завдання учасників в чорному – поєднати всі ці умови в одній страві.

Чи впораються з цим завданням кухарі ми побачимо вже в наступну суботу. Не пропустіть 14 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже в наступну суботу, 30 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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