Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть дієтичне меню

22.05.2020

У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи продовжать боротьбу за першість і місце в десятці найкращих кулінарів країни. Дієтична їжа може бути смачною, а в руках професіоналів — і зовсім делікатесом. Дві команди учасників повинні приготувати вишукані дієтичні страви. Але не просто для схуднення, а для людей з особливими потребами.

Дивіться в 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Яким може бути знаменитий стіл №5?
  • Чи можна при цукровому діабеті харчуватися смачно?
  • Чому учасники повстануть проти Влада Міцкевича?
  • Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 23 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить