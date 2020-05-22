У 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи продовжать боротьбу за першість і місце в десятці найкращих кулінарів країни. Дієтична їжа може бути смачною, а в руках професіоналів — і зовсім делікатесом. Дві команди учасників повинні приготувати вишукані дієтичні страви. Але не просто для схуднення, а для людей з особливими потребами.

Дивіться в 13 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Яким може бути знаменитий стіл №5?

Чи можна при цукровому діабеті харчуватися смачно?

Чому учасники повстануть проти Влада Міцкевича?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 13 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 23 травня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

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