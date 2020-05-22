Переможниця «Холостяк»-10 Даша: шлях на проєкті

Головний герой романтичного проєкту «Холостяк»-10 зробив свій вибір! Макс Михайлюк протягом кількох місяців шукав своє кохання і будував стосунки в рамках реаліті. У підсумку 12 випуску Холостяк вручив каблучку гімнастці Даші! “Агонь? Агонь!”, — зробила висновок пара. А ми пропонуємо вам згадати, як починалися і розвивалися взаємини Макса Михайлюка і його обраниці. Детальніше в матеріалі.

На Першій вечірці Даша запам’яталася не тільки головному герою, а й усім суперницям. Замість подарунка дівчина вирішила станцювати зі стрічкою, тим самим розкривши всі карти свого спортивного минулого. І незважаючи на те, що троянду першого враження Макс вирішив не вручати нікому, Дашу чоловік відзначив як талановиту і привабливу гімнастку.

На другому тижні, на щастя чи ні, Даша вирушила на наймасштабніше групове побачення в компанії семи дівчат. Під час катання на картингу в дівчини спрацював спортивний інтерес. Тоді вони з Максом поспілкувалися в форматі: «Швидше! Куди ти їдеш? Лівіше! Правіше!».

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Але вже в третьому випуску головний герой запросив Дашу на індивідуальне побачення! Зустріч двох почалася з ковзанки. Ні Даша, ні Макс не дружать з ковзанами, тому перша частина побачення минула за самими балачками і в спробах утримати рівновагу на льоду. А ось друга — проведена в оранжереї — запам’яталася першим поцілунком 10 сезону!

На п’ятому тижні Макс запросив дівчину на групове побачення в аквапарк Таїланду. Там двом вдалося ненадовго усамітнитися і випити смузі, після чого Даша в своєму відеозверненні зазначила: «Хтось цілується з тобою під водою, я смузі п’ю».

Далі на Дашу знову чекало групове побачення. Макс запросив її з Анею на риболовлю. Під час особистого спілкування дівчина запитала про ідеальні якості жінки: «Вона має бути доброю, вірною, чесною, розумною і красивою, але це як приємний бонус».

За підсумком 6 випуску відбулася найскандальніша Церемонія троянд, коли Холостяк вирішив провести Дашу, однак біля машини повідомив, що не готовий її відпускати, а хоче лише покупатися в басейні. Тоді суперниці побачили поцілунок Холостяка і закотили справжню істерику.

Однак Макс знову вирішив випробувати витримку обраниці і на восьмій Церемонії троянд запропонував провести дівчину. Даша реально повірила, що на цьому її історія на проєкті закінчена, поки не сіла в машину, де лежали квитки до Єгипту.

Макс потай від інших дівчат відвіз Дашу до Єгипту, де вони каталися на сандборді, а відтак усамітнилися в спа.

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Знайомство з батьками пройшло ідеально. Холостяк побачив однакові моделі сім’ї та цінності. Чоловікові легко вдалося знайти спільну мову з батьком Даші і сподобатися мамі. «Я не хотів їх залишати. Мені дуже сподобалася сім’я Даші. Їхня аура, позитив, який вони несуть, — це дуже важливо», — підсумував Макс.

Сім’я головного героя також радо прийняла обраницю. Нагадаємо, що перед тим, як познайомити дівчину з близькими, Макс організував одне з найбільш романтичних побачень сезону. Із зав’язаними очима Даша опинилася на футбольному полі, де почула голос Макса. Чоловік попередив її, що зараз вона познайомиться з найбільш цілеспрямованою і сильною духом людиною. Розплющивши очі, учасниця побачила на екрані стадіону себе.

У фінальній серії реаліті «Холостяк»-10 двоє гуляли вулицями Барселони і навіть занурилися до акул. Однак щось пішло не так, і між ними виникло непорозуміння. Даша щиро боялася зізнатися в своїх почуттях і не раз повторювала, що це їхнє останнє побачення. Усамітнившись ввечері, пара знову почала з’ясовувати стосунки. Холостяк дав їй час подумати, що ж вона насправді відчуває. Але вже у фіналі зробив головний вибір весни 2020 року, вручивши Даші каблучку!

«Агонь?» «Агонь!».

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