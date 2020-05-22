«Папаньки»: опис серій 2 сезону

Два тижні поспіль глядачі телеканалу СТБ насолоджувалися переглядом другого сезону серіалу «Папаньки» від «Дизель Студіо». Комедійний серіал встиг закохати в себе мільйони глядачів по всій країні! Але що ж відбувалося в другому сезоні «Папаньок»? Читайте опис серій другого сезону «Папаньок» просто зараз!

У першій серії колишня подруга Саші Таня залишає хлопчика новоспеченому папаньці на вихідні, і Саша намагається знайти з ним спільну мову. У сім’ю Жені повернулася із заробітків дружина Аня. Вони дуже скучили одне за одним, проте ніяк не можуть усамітнитися в квартирі з трьома дітьми. До того ж до них у гості нагрянула Тамара Броніславівна. Світлана — дружина забезпеченого Єгора, завела собі хобі — ходить на танці. З подачі сина Ігоря чоловік приревнував її до партнера і зламав йому ногу. Щоб не зірвати Світлані виступ, Єгор вирішив станцювати з коханою сам.

А ось офісного працівника Микиту підвищили до начальника відділення банку! А він узяв і відразу пішов у декретну відпустку на прохання дружини. Пішов на тиждень, а сидить удома з донькою Васею вже півроку. Іра в цей час будує кар’єру психолога. Микита поступово сходить з розуму від пелюшок, сорочечок, сосок і т. д.

У другій серії дти Жені — Максим і Яна — всіляко вмовляють батьків завести собаку. Скориставшись порадою свого друга Сашка, Женя влаштував справжній «курс молодого бійця» з догляду за вихованцем — вручив їм «собачий тренажер». Тому діти проходили випробування. Під час прогулянки з дитиною у дворі до Микити звернулася незнайомка з дуже незвичайним проханням. Вона навіть простежила за Микитою і прийшла до нього додому познайомитися з Ірою і Васею… Світлана незадоволена успіхами Ігоря в школі і тим, що в Єгора на думці самі ігри! Вона наполягла на тому, щоб папанька допоміг синові зробити уроки. Однак математична задача із зірочкою загнала Єгора в глухий кут на весь день… Саша проводить час із сином Шуриком в парку розваг. Йому складно, адже для Саші це нові клопоти.

У третій серії у дворі, де живуть головні герої, відбуваються вибори нового голови ОСББ. Женя рішуче налаштований перемогти! Він розраховував на підтримку своїх друзів, однак серед них з’явився конкурент. Єгор! Тепер перемога вже не здається такою очевидною. А передвиборна гонка стає дедалі жорсткішою. Кого підтримав Микита — щедрого конкурента Єгора чи чесного і принципового Женю?

До речі, у Жені ще одна проблема — Аня і Тамара Броніславівна ніяк не можуть прийняти рішення: в яку секцію віддати Яну — танці чи басейн? А ось Саша дізнався, що Шурику не подобається футбол. І вже місяць дозволяє синові не ходити на тренування, але не наважується сказати про це Тані.

У четвертій серії Микита страждає від недосипання і втоми. Він забуває дитину вдома, дзвонить по прасці і не розуміє, що відбувається. Тесть вирішив підтримати зятя і навчити того бути мужиком у родині! Микита вже був готовий до серйозної розмови з Ірою, як раптом вона розповіла важливу новину…

Єгор узяв на тест-драйв новеньку «Феррарі»! Микита і Женя в приємному шоці. І тільки нова голова ОСББ не схвалює вибір Єгора і його нахабну поведінку. Між ними починається війна. Проте це ніщо порівняно з новинами з банку… А батьків Шурика викликають у школу. Саша дізнався, що син побився через любов до дівчинки. А коли побачив цю дівчинку — дуже здивувався. Тамара Броніславівна дуже переживає через те, як Аня виховує дітей. Старша Віка танцює тверк, носить короткі спідниці і зустрічається з хлопцем…

У п’ятій серії мама Жені потрапляє в лікарню. У неї запланована дорога операція на серці, яку оплатила Аня. Женина дружина знову поїхала працювати за новим контрактом. Він дуже сумує, а в сусідів, як на зло, цілодобовий пристрасний секс. Щоб не пояснювати молодшій Яночці, чому тітка за стінкою кричить, папанька відправляє дітей у мамину квартиру, а сам продумує план помсти… Клин клином, як то кажуть.

Тим часом Микита збирається на роботу! У нього перший день у ролі начальника. Все мало бути ідеально, якби Іра не надзвонювала весь день з дурними запитаннями. Та ще й нова співробітниця Ольга Миколаївна постійно поруч… Саша програв Шурику в шашки і тепер змушений зробити Тані пропозицію! А в Єгора справи дедалі гірше. У банку проблеми, і виявилося, що папанька не може забрати свої вклади.

У шостій серії Іра і Микита вирішили віддати Васю в садок. Однак розцінки на вступ Микиту трохи приголомшили… Добре, що в нього є кмітливість і вірний друг Саша, який завжди готовий допомогти! Папанька дещо придумав, щоб влаштувати свою доньку в садочок. А ось Віка, старша дочка Малишева, закохалася в сусідського хлопця, і в них зав’язуються стосунки. Пара вирішує сходити в бар на побачення, а дуже турботливий папанька наважується на стеження!

Єгор викручується, як вуж на сковорідці! Він усе ще не наважився розповісти Свєті про фінансові проблеми в сім’ї, тому всіляко намагається уникати запитань про гроші. А Саша зайнятий творчістю — він власними руками робить Шурику Ейфелеву вежу для школи!

У сьомій серії у Єгора в житті починається справжня чорна смуга. Мало того, що зранку колесо в машині спустило, так удень ​​ще й звинуватили в крадіжці! Папанька загримів у СІЗО. Хто стане його адвокатом у поліції, і що ж він все-таки вкрав?

Дорогою до лікарні, де перебуває Тамара Броніславівна, Женя і діти зустріли бездомного. Дітки дуже співчували бідоласі… Женя вирішив довести, що всі жебраки — шахраї. У підсумку самі діти просили милостиню разом з папанькою в ​​парку і загриміли в СІЗО до Єгора. А Саша знову облажався! Він мав провести ідеальний вихідний із сином, як раптом плани змінилися. Папанька поїхав «в амурних справах», а Шурика залишив у Микити в банку. Ох, і переполох влаштував там хлопчик! І навіть допоміг Микиті провчити Германа.

У восьмий серії Микита навчається бути справжнім начальником — строгим і справедливим! І все б добре, аж раптом він розуміє, що Іра йому зраджує, а на роботі хтось зливає всю інформацію по банку конкурентам. Микита в паніці!

У Єгора конфіскують машину за невиплату по кредиту. Женя застав маму вдома з лікарем за романтичною вечерею. І нічого б, але ж мама п’є алкоголь і приймає дивні таблетки. А в Шурика День народження! Саша приготував йому подарунок, вирішив одягтися супергероєм і креативно привітати сина.

У дев’ятій серії в Єгора з грошима зовсім туго. Та замість знайти роботу, він вирішує продати свій недобудований приватний будинок. Суму хоче пристойну — 200 тисяч доларів. Однак його сусід зовсім не радий такому розвитку подій — він зриває угоди і пропонує Єгору свою «спеціальну» ціну за будинок.

Саша пообіцяв допомогти Єгору і знайшов для нього досвідченого аукціонера, який за дві секунди продасть будинок. А Женя вперше в житті дав відсіч матері! Він вигнав її з дому і розповів дітям про те, як підло бабуся повелася з їхньою мамою.

Тепер Тамара Броніславівна шукає будь-яку нагоду порозумітися з сином, але Женя налаштований рішуче! Іра хоче найняти няню для допомоги в догляді за дитиною. Микита не в захваті від цієї ідеї, тим більше, що няня йому зовсім не подобається…

У десятій серії Аня подарувала Максиму велосипед, і Яна тепер дуже заздрить братові. Сам Макс у захваті, проте на вулиці подарунок украли. Женя вирушає на пошуки велосипеда і знаходить його в сусідського хлопчика, а в результаті на нього ж написали заяву в поліцію! Після невдалої спроби продати будинок Єгор наважується знайти роботу. Спочатку Саша дає йому посаду менеджера з розвитку в нічному клубі, де Єгор дуже нестандартно познайомився з VIP-гостею… Та так, що йому довелося знову шукати роботу.

Саша зрозумів, що хоче бути справжнім батьком, коли Таня заборонила йому бачитися з Шуриком. Здається, папанька навіть почав ревнувати сина і його маму до іншого чоловіка. А Іра так втомилася з Васенькою, що запросила свого тата замість няні. Нарешті в молодих батьків з’явився час для себе. Василь Іванович чудово справлявся з малечею, але дуже докучав Микиті ночами.

Одинадцята серія почалася з кривавого вбивства, до якого був причетний Женя Малишев. Тим часом Єгор отримав нову роботу і хвалиться Саші — в нього дорогий костюм, крута машина, помічниця … А Микита захворів! Іра залишила чоловікові ліки, а сама з дочкою поїхала до своїх батьків. Зате Ольга Миколаївна не минула можливості проявити свою турботу і прийшла до начальника додому.

Саші доручили підготувати День іменинника в Шурика в класі. Він запросив Женю як ведучого. Свято проходить у заміському будинку, куди Женя взяв Яну і Максима. Їх не було з ким залишити, тому папанька посадив дітей на кухні.

У дванадцятій серії Іра дуже ревнує Микиту до Ольги. Папанька намагається заспокоїти дружину, але сам не може розібратися у своїх стосунках із заступницею. Женя виїжджає за місто — відвезти речі Макса і Яни в дитячий будинок. По дорозі підбирає попутника з дуже дивним вантажем — килимом, у який загорнуто тіло… Єгор просить у Микити кредит у банку. На жаль, це неможливо, але Ольга Миколаївна пропонує папаньці не зовсім законне рішення проблеми. Саша вирушає з Шуриком в аквапарк. Таня наполягає на тому, щоб з ними поїхав її брат.

У тринадцятій серії Єгор побився з відвідувачем Сашиного клубу, і йому запропонували роботу! Тепер він член «Бійцівського клубу» і виступає на рингу. Все йшло добре, поки азарт не затуманив розум папаньці. Микиті доручили звільнити когось із підлеглих. Рішення дається начальнику нелегко — навіть підтримка Ольги Миколаївни не допомагає. Зате допоміг представник головного офісу банку. Тим часом Іра вирішила приготувати для чоловіка романтичну вечерю, залишила Васю на Свєту і одягла гарну сукню.

Женя намагається виховати своїх дітей хорошими людьми, але сьогодні він запідозрив Макса в крадіжці. Саша прагне повернути прихильність Тані і побачитися з сином. Але дівчина налаштована рішуче.

У чотирнадцятій серії Микита мучиться від почуття провини за зраду Ірі. Він питає поради в Саші, шукає рекомендації в інтернеті і намагається все владнати.

Світлана та Ігор переїхали до бабусі. Єгор прагне повернути сім’ю і щодня приходить до будинку тещі. Він навіть готовий ночувати у дворі тещиного будинку в машині і вмиватися з вуличного крана.

Женя приніс із ринку великого коропа на вечерю. Яна випустила рибу в ванну, дала їй ім’я і забороняє готувати її. Папанька пообіцяв, що випустить Олега Карповича у водойму. Але це виявилося дуже дорого… Саші дуже погано. Він почав пиячити через те, що втратив сина. Добре, що поруч завжди є вірні і надійні друзі, у яких теж проблеми… Разом вони точно знайдуть вихід із будь-якої ситуації!

У п’ятнадцятій серії вигнані дружинами Єгор і Микита живуть у Саші. Несподівано туди заявляється Ірин батько — «Чапай» — і заявляє зятю, що все знає! Та замість скандалу він пропонує Микиті розслабитися і запрошує до себе в село — ліс, шашлик, самогон. Микита вирішує про всяк випадок взяти з собою друзів.

Уже в селі він випадково підслухав розмову Іриних батьків і зрозумів, що Василь Іванович хоче його вбити… Тепер Микита боїться кожного шереху. А на ранок озброєний тесть веде його в ліс.

Саша, Єгор і Женя, добре погулявши напередодні, прокинулися пізніше за друга і вирушили навздогін. Міські папаньки з похмілля виявилися неготовими до життя на природі! У цей час Іра і Світлана зібралися обговорити свої проблеми. Після кількох пляшок вина жінки дійшли висновку, що у всіх бідах винна Оля. На ранок подруги вирушають до цієї підступної спокусниці.

У шістнадцятій серії Микита намагається повернути гроші Єгора з іноземних рахунків. Тим часом Єгору дзвонить сусід і розповідає, що в його будинку з’явився якийсь дивний тип. Папаньки були в шоці, коли побачили там… Германа! Несподівано їм випала чудова можливість поквитатися з цим мерзотником! Таня попросила Сашу прийти в школу. Як завжди, на шляху папаньки багато перешкод: кошеня, грабіжник, немовля… А Тамарі Броніславівні зробили операцію на серці. Вона вирішила стати добрішою і збентежила всіх Малишевих своєю поведінкою! Яна і Максим прийняли її за інопланетянина і вирішили будь-що-будь повернути собі бабусю.

У фінальній сцені на нас чекають відповіді на всі запитання. А також багато любові, дружби і справжньої чоловічої підтримки! Адже це наші улюблені папаньки. Ну і звичайно, вони відразу ж залишили багато запитань для третього сезону!

До речі, нагадуємо, що вже завтра ви зможете переглянути повтор усіх нових серій з 12:45 на телеканалі СТБ!

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