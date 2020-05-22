Кожна жінка хоче виглядати прекрасно. Аби додати жіночності своєму образу, варто обрати правильний манікюр. Редакція STB.UA спеціально для вас підібрала найкращі дизайни для нігтів, які будуть на піку популярності цієї весни. Про те, який манікюр на довгі нігті буде в моді навесні 2020 року, читайте далі в матеріалі.

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Весняний манікюр із втиркою

Мабуть, більш яскравий манікюр годі й шукати. Весняний манікюр із втиркою притягуватиме погляди своїм глянцем і водночас підкреслить вашу жіночність. Втирка ‒ спеціальний пігмент для нігтів у вигляді акрилової пудри. Аби досягти незрівнянного блиску та дзеркального ефекту, навесні 2020 року в моді буде манікюр із втиркою на всіх відтінках синього та фіолетового кольорів.

Весняний манікюр з фольгою

Незвичайний весняний манікюр з фольгою прекрасно підходить як на кожен день, так і для вечірніх урочистостей. Все залежить від техніки та дизайну манікюру. Навесні 2020 року манікюр з фольгою набуває все більшої популярності, оскільки є альтернативою манікюру зі стразами. Через різноманіття самого матеріалу, такий манікюр має безліч варіацій: з термофольгою, матовою фольгою, мереживною фольгою, з фольгою «бите скло» тощо.

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Весняний манікюр омбре

Дизайн омбре завжди залишатиметься чарівним і витонченим. А цієї весни він наділений особливою увагою, адже знову повертається в моду. Використовуючи кілька відтінків однієї кольорової гами, можна зробити досить цікавий та незвичайний манікюр на весну 2020. Цієї весни в тренді буде використання світлих пастельних кольорів. До них може належати: ліловий, голубий, лимонний, ніжно-рожевий тощо. Техніку омбре можна використовувати як для всіх нігтів, так і для кількох, зробивши вдалий акцент.

Весняний французький манікюр

Цієї весни французький манікюр знову повертається в тренди. Він може доповнювати повсякденний образ та є прекрасною альтернативою для офісної роботи. Саме тому він так полюбився усім жінкам. Навесні 2020 року в моді буде поєднання французького манікюру з різноманітними техніками. Це може бути омбре, втирка, місячний манікюр тощо.

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Весняний пастельний манікюр з квітами

Пастельні кольори нададуть ніжності та романтичності вашому образу. В той час, коли все навколо оживає після довгої зими, хочеться відобразити це на своїх нігтях. Тому, навесні 2020 року в тренді будуть різноманітні дизайни з квітами, а також мініатюрні пташки на одному чи двох нігтях.

Весняний манікюр з конфеті каміфубукі

Якщо бажаєте мати святковий та ефектний вигляд, прикрасьте свої нігтики за допомогою різнокольорових ромбів та кружечків, які мають назву ― каміфубукі. Ви можете зробити акцент на одному нігтику або ж прикрасити одразу кілька нігтів. Професіонали радять поєднувати каміфубукі з втиркою, різноманітними узорами та градієнтом. Проте не перестарайтесь. В усьому потрібно знати міру.

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