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Кров з молоком: образ кого з фіналісток «Холостяк»-10 вам сподобався більше

22.05.2020

Дві учасниці — Даша і Дана — змогли пройти весь шлях на проєкті «Холостяк»-10. Фінальний випуск реаліті став найбільш хвилюючим, але водночас красивим і чарівним. Дівчата постали перед головним героєм в абсолютно різних образах. Молочне мереживне плаття і червона сукня з шиммером та розрізом на нозі. Редакція STB.UA пропонує вам поділитися своїм враженням і проголосувати за той образ, який сподобався більше.

Переможниця проєкту Даша з’явилася в пишній мереживній сукні з довгим рукавом. Глибокий виріз відкрив ключиці обраниці Холостяка. Волосся зібране в низький хвіст, а в локони вплетені неяскраві прикраси у вигляді перлів.

А ось Дана прийшла в червоному пристрасному платті форми “рибка”. Обтислий фасон підкреслив усю красу фігури. Глибокий розріз на нозі і взуття в тон. Серед аксесуарів акцент був на сережках.

Більше на тему: Чи згодні ви з вибором Холостяка Макса Михайлюка?

дана финал

Ми пропонуємо вам поділитися своєю думкою і вибрати ту дівчину, чия сукня і цілісний образ сподобалися більше!

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