Гороскоп на 23 травня 2020 року
Гороскоп на 23 травня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто подбати про свої фінанси, а в кого можливі приємні зміни в особистому житті? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.
Овен
Сьогодні можуть виникнути невеликі труднощі в нових починаннях. Головне — не гарячкувати і підійти до питання з усією серйозністю.
Телець
Чудовий день, щоб почати нову справу. Подумайте, можливо, варто зробити зі свого хобі бізнес? Це дасть вам змогу займатися улюбленою справою і отримувати прибуток.
Близнюки
Ви молодець! Усе, що задумали, — збувається. Головне — не зупинятися на досягнутому і рухатися вперед.
Рак
Дуже активний день. Ви можете відновити зв’язок із давніми друзями або родичами. Що ж, це прекрасно!
Лев
Чудовий день для кар’єрного зростання. Є велика ймовірність поліпшення фінансового становища або підвищення на роботі.
Діва
Сьогодні — день відновлення енергії і сили. Ви зможете завершити ті справи, над якими працювали останні тижні.
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Терези
Небезпечний день. У вас є заздрісники, які зичать вам зла. Будьте обережні і зверніть увагу на своє здоров’я.
Скорпіон
День несприятливий для початку нової справи і загрожує труднощами в особистих та сімейних стосунках. Найкраще зачаїтися і просто перечекати деякий час.
Стрілець
Можливі невеликі труднощі на роботі. Порада зірок — не засмучуйтеся через дрібниці і не сперечайтеся з начальством. Краще спокійно аргументуйте свою позицію.
Козеріг
Сьогодні на вас чекає складний день. Можлива зрада з боку близької людини. У важку хвилину головне — не виливати свої негативні емоції на рідних.
Водолій
Уникайте будь-яких справ, пов’язаних із ризиком. Пам’ятайте прислів’я: тихіше їдеш — далі будеш. Сьогодні воно дуже актуальне для вас.
Риби
Можливі приємні зміни в особистому житті. У вас з’явиться таємний шанувальник, який завалюватиме приємними сюрпризами.
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