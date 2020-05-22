Гороскоп на 23 травня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто подбати про свої фінанси, а в кого можливі приємні зміни в особистому житті? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні можуть виникнути невеликі труднощі в нових починаннях. Головне — не гарячкувати і підійти до питання з усією серйозністю.

Телець

Чудовий день, щоб почати нову справу. Подумайте, можливо, варто зробити зі свого хобі бізнес? Це дасть вам змогу займатися улюбленою справою і отримувати прибуток.

Близнюки

Ви молодець! Усе, що задумали, — збувається. Головне — не зупинятися на досягнутому і рухатися вперед.

Рак

Дуже активний день. Ви можете відновити зв’язок із давніми друзями або родичами. Що ж, це прекрасно!

Лев

Чудовий день для кар’єрного зростання. Є велика ймовірність поліпшення фінансового становища або підвищення на роботі.

Діва

Сьогодні — день відновлення енергії і сили. Ви зможете завершити ті справи, над якими працювали останні тижні.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на травень 2020 від Рубіни Цибульської

Терези

Небезпечний день. У вас є заздрісники, які зичать вам зла. Будьте обережні і зверніть увагу на своє здоров’я.

Скорпіон

День несприятливий для початку нової справи і загрожує труднощами в особистих та сімейних стосунках. Найкраще зачаїтися і просто перечекати деякий час.

Стрілець

Можливі невеликі труднощі на роботі. Порада зірок — не засмучуйтеся через дрібниці і не сперечайтеся з начальством. Краще спокійно аргументуйте свою позицію.

Козеріг

Сьогодні на вас чекає складний день. Можлива зрада з боку близької людини. У важку хвилину головне — не виливати свої негативні емоції на рідних.

Водолій

Уникайте будь-яких справ, пов’язаних із ризиком. Пам’ятайте прислів’я: тихіше їдеш — далі будеш. Сьогодні воно дуже актуальне для вас.

Риби

Можливі приємні зміни в особистому житті. У вас з’явиться таємний шанувальник, який завалюватиме приємними сюрпризами.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ