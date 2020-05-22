Без каблучки: шлях фіналістки Дани на проєкті «Холостяк»-10

Відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті «Холостяк»-10! Головний герой зробив свій вибір і подарував каблучку тій дівчині, яка з першої зустрічі завоювала його особливу увагу. Однак на Церемонії вручення каблучки серце однієї учасниці залишається розбитим. І незважаючи на довгий і романтичний шлях Дани на проєкті «Холостяк»-10, Макс Михайлюк попрощався з нею в фінальному випуску.

На Першій вечірці Дана вирішила вручити чоловікові свою збірку віршів. Уже тоді стало відомо, що вона пише еротичну поезію, якою в подальшому ділилася щовипуску.

На другому тижні Дані “у спадок” дістався ключ від квартири Макса. Учасниця Олена, яка залишила проєкт, вирішила передати їй можливість відвідати Холостяка в будь-який час. Що Дана й зробила в третьому випуску. Тоді вона приготувала сніданок, дослідила житло чоловіка, а потім вирушила на індивідуальне побачення.

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Макс Михайлюк запропонував дівчині політати на авіасимуляторі. І в момент, коли головний герой занурився в процес польоту, Дана мріяла про поцілунок, який того дня так і не відбувся.

У Таїланді Холостяк організував групове побачення в аквапарку. Дана проявила свою жіночу хитрість і зізналася, що дуже боїться спускатися з гірок сама. Тому Макс усіляко підтримував її і наприкінці зустрічі вручив троянду. Уже тоді під час особистого спілкування Дана проявила себе як людина, якій максимально важливий тактильний контакт.

Але в 6 випуску пара вийшла на новий рівень взаємин. Побачивши, наскільки емоційно дівчина переживає екстрим, головний герой вирішив стрибнути з нею з парашутом. Після приземлення Дана не приховувала своїх почуттів і зізналася в найпотаємніших бажаннях, порівнявши стрибок з інтимною близькістю. Тоді ж і відбувся перший поцілунок пари.

Повернувшись до Києва, Холостяк організував домашню вечірку і доручив Дані зайнятися образами. Не втрачаючи нагоди, дівчина посміялася своїм вибором над суперницями. А ось для себе і Макса підібрала вбрання з улюбленого серіалу “Гострі картузи”.

За кілька тижнів головний герой запросив дівчину на індивідуальне побачення в планетарій. Двоє дивилися на розташування зірок у той день, коли вперше зустрілися. А Дана паралельно читала нову еротичну поезію. Тоді ж Макс і запропонував записати учасниці свою аудіокнигу.

У 10 випуску чоловік вирушив на знайомство з батьками учасниці. Під час особистого спілкування Макс стосовно збірки віршів зізнався, що йому подобається багатогранність Дани. Це те, в чому вона знаходить віддушину. У цьому Холостяк не побачив нічого поганого, адже кожна людина сама в змозі вирішити, що для неї важливо.

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Батьки Холостяка також відзначили грамотність, упевненість в собі і вихованість Дани. «Її можна слухати і слухати. Дуже красиве мовлення, — зазначив батько Макса. Загалом, близькі зауважили, що з нею буде нелегко, адже характер дуже сильний і владний.

У фінальному випуску двоє вирушили до Барселони. Холостяк вирішив зайнятися творчістю і помалювати на келихах для ігристого вина. День і ніч пара провела разом. Учасниця багато говорила про те, яким бачить їхнє спільне майбутнє і наскільки сильно хоче залишитися в парі. Однак на Церемонії троянд вибір головного героя став для Дани справжнім ударом і несподіванкою.

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