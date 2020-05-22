Аутофагія: як можна схуднути і омолодити організм, аутофагія омолодження
Ведуча «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко знає, як прибрати «сміття» з організму за допомогою нової методики — аутофагії. Це ще один спосіб втрати ваги, оздоровлення та збільшення тривалості життя. Що таке аутофагія і як вона діє? Дізнайтеся у нашому матеріалі!
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Аутофагія — природний процес регенерації, який зменшує ймовірність виникнення деяких захворювань та продовжує життя. У 2016 році японський вчений Йосінорі Осумі був удостоєний Нобелівської премії за відкриття та дослідження механізмів аутофагії.
Ведуча «Зважені та щасливі»-9 Аніта Луценко вважає, що аутофагія — кращий спосіб позбавлення організму від непотрібного. Клітка починає сама себе є. При цьому знищуються пошкоджені її частини. ⠀
Як діє аутофагія?
Оптимальний варіант — 16/8. Це коли 8 годин їмо, а 16 голодуємо. Найприємніше, що більшу частину ми спимо.
Аутофагія: інструкція
- Розділити їжу на 3 повноцінних прийоми протягом 8 годин.
- Повноцінно снідати.
- Зробити перекус.
- Далі — пізній обід або рання вечеря до 18 годин.
- Повноцінно їсти вуглеводи і жирну рибу, а також овочі.
- Вночі не зірватися на перекус.
- Перший прийом їжі зробити через 16 годин після вечері.
- У проміжках пити тільки воду і трав’яний чай.
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На думку Аніти, аутофагія гарантує позитивний результат. Але якщо вам подобається такий спосіб очищення організму, спершу вивчіть систему аутофагії, дивіться наукові ролики в інтернеті та багато читайте про це.
«Нобелівську премію просто так не дають. Мені морально легко зробити аутофагію, коли пізно пообідаю. А ввечері є плани, або прийом їжі був дуже щільним та просто не хочеться потім о 8 вечора ще їсти. І я скоріше називаю аутофагію харчовою паузою, ніж голодом. Адже ніякого голоду не відчуваєш. Організм щасливий тп відмінно себе почуває. І так! Це кращий варіант розвантаження!», — каже ведуча.