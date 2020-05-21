З дружиною з 15 років: топ-5 несподіваних фактів про Єгора Крутоголова
21.05.2020
Другий сезон серіалу «Папаньки» люблять як дорослі, так і діти! Особливу любов у глядачів завоював персонаж Єгора Крутоголова, який у серіальній сім’ї одружений з героїнею Лілії Ребрик. Та чого ви не знали про улюбленого актора? Читайте топ-5 несподіваних фактів про Єгора Крутоголова просто зараз!
- Молодий Єгор колись став кандидатом педагогічних наук і почав викладацьку діяльність. Важко уявити, що харизматичний гуморист читав лекції в університеті, але його заняття були затребувані серед студентів.
- Єгор Крутоголов познайомився з майбутньою дружиною, коли їм було по 15 років. Доля склалася так, що юнак і дівчина неодноразово перетиналися в компаніях і з часом почали зустрічатися. Згодом дружина артиста стала штатним фотографом проєкту «Дизель Студіо».
- Єгор — прихильник активного способу життя і кандидат у майстри спорту з великого тенісу. Зріст актора становить 181 см, а вага — 105 кг. Він часто бере участь у заїздах на картингу, захоплюється боксом і паверліфтингом.
- У це важко повірити, але у майбутнього художнього керівника об’єднання «Дизель Студіо» ніхто з родичів не був пов’язаний з творчим середовищем. Його мати працювала педагогом, а батько — інженером.
- Син Крутоголова Лев — чемпіон України з картингу. А 8 вересня 2019 року в Єгора народився другий син Макс.
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