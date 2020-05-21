Телесеріал «Папаньки» виробництва «Дизель Студіо» нещодавно переїхав на телеканал СТБ. Прем’єра другого сезону полюбилася глядачам, які ретельно стежили за новими серіями «Папаньок» з понеділка по четвер. Та чому сімейний серіал так припав до душі телеглядачам? І з якими труднощами довелося справлятися команді проєкту? Читайте інтерв’ю з режисером серіалу «Папаньки» Максимом Бернадським просто зараз!

Розкажіть про другий сезон серіалу «Папаньки». У чому його особливість?

Перший сезон був успішний і полюбився глядачеві, який чекав продовження. Тому завдання було не обдурити очікування фанатів серіалу, знайти нові барви і зробити історії наших героїв ще цікавішими і смачнішими (усміхається. — Прим. ред.).

З якими труднощами ви зіткнулися на знімальному майданчику?

Мені здається, що особливих труднощів на майданчику і не було — актори і команда працювали з радістю, атмосфера була супер! 65 знімальних змін пролетіли дуже швидко. Всі одне одному дуже допомагали і викладалися, не шкодуючи сил.

Які курйозні випадки були на майданчику?

Курйозні ситуації на зйомках «Папаньок» траплялися щодня! Важко пригадати всі пригоди… Особисто мені запам’яталася зйомка в аквапарку — знімати там можна було тільки вночі, хоча за сюжетом ми повинні були зробити сонячний день. Знімати вночі важче, вся команда дуже втомилася — і в перерві знімальна група просто залізла в джакузі замість обіду. Втому зняло як рукою, і зйомку закінчили в чудовому настрої!

Чи зможете описати серіал трьома реченнями?

Наш серіал — це прості історії звичайних людей, у повсякденному житті яких вистачає конфліктів і проблем — з дружинами, дітьми і батьками, роботою, начальством і колегами, грошима і здоров’ям… Але дружба і позитивний настрій допомагають нашим героям подолати всі перешкоди і посміятися над будь-якими труднощами.

Що здивує глядачів у другому сезоні?

По-перше, до чудового акторського складу першого сезону додалися нові цікаві виконавці: Віка Булітко, Наталя Денисенко, Віталіна Біблів, Наталія Кудря, Оля Морозова, Іра Грищенко, Женя М’якенька, Віра Мазур, Влад Задніпровський, Сергій Бойко, Михайло Жонін, Сергій Кучер, Саша Піскунов та багато інших чудових українських акторів.

По-друге, ми трохи змінили стилістику — до гумору додали мелодраму і в підсумку еволюціонували від ситкому до драмеді. Ми щиро полюбили наших героїв, і нам дуже хотілося, щоб глядач не лише сміявся над їхніми пригодами, а й співпереживав та співчував їм. Адже головна відмінність ситкому від серіалу в тому, що в ситкомі персонажі не змінюються: в останній серії вони точно такі самі, як і в першій. Наші ж герої, пройшовши через складні життєві колізії, змінилися — стали мудрішими й кращими. Єгор усвідомив справжню ціну грошей порівняно з цінністю сім’ї та дружби. Женя став дорослішим, сильнішим, перетворився на не формального, а справжнього главу своєї сім’ї. Микита з честю пройшов через усі випробування і довів, що він не ганчірка, а справжній чоловік, товариш і лідер. І навіть Саша — закоренілий цинік, бабій і баламут — усвідомив ціну почуттів, стосунків і сім’ї. І всі наші головні герої довели, що вони справжні папаньки, здатні заради своєї сім’ї на будь-який подвиг!

Як вам працювалося з акторами-дітьми? У чому особливість роботи з юними профі?

Наші діти — суперпрофі, навіть 6-місячна дівчинка, яка виконувала роль Васі. Вона швидко перейнялася позитивною атмосферою на майданчику і не раз дивувала всю групу, виконуючи складний кадр, у якому потрібно було поперемінно плакати і заспокоюватися — з першого дубля. Яна Подольська, Льоша Сморигін, Дем’ян Шиян — уже ветерани знімальних майданчиків, за плечима яких десятки ролей, а новачок проєкту — Льова Пічахчі склав їм гідну компанію.

Чому важливо знімати серіали саме про взаємини татів і дітей?

Усі ми «родом з дитинства», і наше доросле життя багато в чому визначається стосунками з батьками. Адже єдиний спосіб виховувати дітей — це особистий приклад, інших просто не існує. Від того, які ми батьки, залежить наскільки щасливим і гармонійним буде життя наших дітей, якими вони стануть батьками в свою чергу. І якщо мами, на плечі яких у нашому суспільстві традиційно лягало виховання дітей, усвідомлюють це добре, то з татами не все так просто. Але ж від них залежить 50% виховання!

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