Серіал «Папаньки»-2 уже встиг закохати в себе тисячі українців! Нагадаємо, що другий сезон «Папаньок» виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. А що станеться в заключних серіях — читайте просто зараз!

Найкращі друзі Єгор, Микита, Женя і Саша готові виручити один одного в будь-який момент, навіть коли самі потрапляють у курйозні ситуації. Чи вдалося Саші стати зразковим батьком для свого сина Шурика? Як Єгор викрутився зі складної фінансової ситуації? Чи зміг Женя помирити своїх любих жінок? І чим закінчилася історія Микити й Іри?

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Андрій Федінчик, Євген Гашенко, Наталка Денисенко, Лілія Ребрик, Вікторія Булітко, Ольга Арутюнян, Ольга Атанасова та ін.

Video: «Папаньки»-2: що станеться в 15 і 16 серіях (анонс) Серіал Папаньки - 15, 16 серії на сайті СТБ вже 21.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Папаньки

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