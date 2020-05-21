23 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 15 і 16 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які трагедії зірки ховають під маскою епатажу та через які випробування довелося пройти Насті Каменських і Потапу, щоб бути разом. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 15 і 16 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Які трагедії зірки ховають під маскою епатажу?

Неймовірну історію кохання Насті Каменських і Потапа.

Які таємниці приховують Катерина Кухар і Олександр Стоянов?

Про зіркові провали на сцені: скандальні поцілунки та ненавмисні публічні оголення.

Яку роль у житті зірок відіграли їхні брати і сестри?

Чи приховують якісь секрети одне від одного Яна Глущенко та її чоловік Олег Збаращук?

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 15 і 16 випуски від 23.05.2020 Неймовірна правда про зірок 15 і 16 випуски: через які випробування довелося пройти Насті Каменських і Потапа, щоб бути разом, а також які трагедії зірки ховають під маскою епатажу

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