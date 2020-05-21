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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 15 і 16 випуски від 23.05.2020

21.05.2020

23 травня, о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 15 і 16 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, які трагедії зірки ховають під маскою епатажу та через які випробування довелося пройти Насті Каменських і Потапу, щоб бути разом. Детальніше читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок» випуск 13: Чи танцювала Наталя Татаренцева еротичні танці для Жені Кота?

У 15 і 16 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Які трагедії зірки ховають під маскою епатажу?  
  • Неймовірну історію кохання Насті Каменських і Потапа. 
  • Які таємниці приховують Катерина Кухар і Олександр Стоянов? 
  • Про зіркові провали на сцені: скандальні поцілунки та ненавмисні публічні оголення. 
  • Яку роль у житті зірок відіграли їхні брати і сестри?
  • Чи приховують якісь секрети одне від одного Яна Глущенко та її чоловік Олег Збаращук? 

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 15 і 16 випуски від 23.05.2020

Неймовірна правда про зірок 15 і 16 випуски: через які випробування довелося пройти Насті Каменських і Потапа, щоб бути разом, а також які трагедії зірки ховають під маскою епатажу

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