Нині модні дитячі зачіски для хлопчиків і дівчаток радують своїм різноманіттям. У будь-якому салоні, та й удома можна підібрати безліч варіантів їх виконання. Але які зачіски в сезоні 2020 модні? Дивіться добірку найстильніших дитячих зачісок у нашому матеріалі.

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Модні зачіски для хлопчиків 2020

Під час вибору дитячої зачіски для хлопчика потрібно насамперед враховувати вік дитини. Так, для однорічних малят, у яких волосся ще зовсім м’яке, підійде класика. Цієї ж тенденції потрібно дотримуватися, якщо хлопчикові до трьох років. Його волосся ще занадто м’яке. Та й ні до чого малюкові модні зачіски. Діти в такому віці дуже непосидючі, волосся відростає швидко. Тут передусім потрібно думати про зручність і комфорт.

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А ось якщо ваш малюк вже досяг трирічного віку, то можна дати волю фантазії. Дитячі зачіски «бокс», «їжачок», «шапочка» ‒ те, що треба. До речі, в цьому віці вже можна привчати маленького модника до легких укладок, наприклад, на свята в дитячому садку. Так малюк буде не лише найстильнішим, а й потихеньку привчатиметься до культури догляду за собою. До речі, хлопці будуть дуже раді, якщо їм «намалювати» за допомогою бритви на скроні якийсь малюнок: блискавку, павутину, або будь-який інший знак з його улюбленого мультика. Це дозволить хлопчику відчути себе зовсім дорослим і сміливим, як тато.

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Діти шкільного віку можуть висловити свої уподобання самостійно. Тут варіантів вже набагато більше. Та й чубчик може бути довшим. Тож для укладки потрібно придбати спеціальні засоби ‒ гелі, стайлери тощо.

У підлітковому віці вибір зачіски залежить від самого хлопчика. Ідеально підійдуть спортивні зачіски. Однак, якщо ваш син хоче більш стильну стрижку або відмовляється обрізати волосся взагалі, дайте йому свободу вибору. Не забувайте, це важливий період дорослішання. А зачіска ‒ спосіб самовираження. І, до речі, якщо хлопчик хоче пофарбувати волосся в інший колір, а таке можливо, особливо в підлітковому віці, дайте йому таку можливість!

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Модні зачіски для дівчаток 2020

Із дівчатками в цьому плані мамам пощастило набагато більше. Сьогодні існує величезна кількість зачісок для дівчаток. Тож ваша донечка може стати найкрасивішою і справжньою принцесою.

Найбільш красивою, стильною і практичною зачіскою для дівчинки є розпущені напівзібрані локони. Додатково можна використовувати різні обручі, стрічки, шпильки і вінки в пастельних ніжних тонах. Така зачіска підкреслить індивідуальність дівчинки. Але, головне, волосся не буде сильно заважати, лізти в очі та плутатися. Однак, пам’ятайте: обираючи такі зачіски для дівчаток, слід зупинити свій вибір на легкій недбалості. Складні композиції та велика кількість декоративних прикрас зіпсують будь-який образ.

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Якщо ж ваша малеча дуже активна, то варто зупинити свій вибір на плетінні. Варіантів тут теж дуже багато. Головне правило ‒ простота й витонченість. Ніжні коси, заколоті ззаду, дві косички, закручені в гульки на маківці, або ж велика кількість кісок із кольоровими стрічками… Так ваша малеча буде не лише наймоднішою, а й ніколи не заплутається у власному волоссі.

Головним трендом у модних зачісках для дівчаток сезону 2020 залишається простота. Наприклад, на випускний вечір у дитячому садку або молодшій початковій школі можна виконати зачіску з джгутиками, стрічками або легким плетінням. Однак, слід пам’ятати, що при виборі дитячих зачісок головне ‒ не перестаратися. Уникайте складних композицій і великої кількості прикрас.

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І хай ваші діти будуть стильними і красивими!

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