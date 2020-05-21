Сьогодні, 21 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 21 і 22 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:15. Що ж станеться у 21 і 22 серіях — читайте просто зараз!

У двадцять першій серії господаря собаки бійцівської породи знаходять мертвим у його квартирі. Все вказує на нещасний випадок, ніби його загриз власний вихованець. Та що могло спровокувати пса, котрий так любив господаря, на таке безумство? Героям не обійтися без допомоги Олени, видіння якої вказують на причетність до цієї темної історії людини…

У двадцять другій серії студента Самохіна затримують з 50 тисячами доларів на вокзалі. Після допиту його відпускають з поліції, але незабаром юного багатія починають переслідувати бандити. Майор Амосов шукає причини цього полювання, але чи вдасться йому їх знайти? Дивіться сьогодні на телеканалі СТБ о 23:15!

Video: «Майор і магія»: що станеться в 21 і 22 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 21, 22 серії на сайті СТБ вже 21.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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