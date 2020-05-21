Травень обіцяє бути нейтральним, але сприятливих днів для будь-яких починань він приготував не так вже й багато. За допомогою місячного календаря на травень 2020 від експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової ви зможете визначити найкращий період для самоорганізації та змін у житті. Читайте в матеріалі, які дні будуть сприятливими, а коли краще утриматися від будь-яких починань.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2020 рік від Ярослави Федорової

Місячний календар вдалих днів для будь-яких починань на травень 2020 року

Майже вся перша половина травня складатиметься з вдалих днів. Ярослава Федорова стверджує, що найвдаліші дні – це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 і 12 травня 2020 року. На ці дати ви можете запланувати всі найважливіші справи. Будь-які ваші задуми супроводжуватиме удача, і вони увінчаються успіхом.

Несприятливі дні у травні 2020

Несприятливих днів у травні буде більше, тому особливо важливо знати, коли не варто починати нові справи і ухвалювати важливі рішення: 7, 10, 11, 13–31 травня. Ці дні не увінчаються успіхом, а лише принесуть вам розчарування і втрати.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ