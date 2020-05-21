Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Холостяк Макс і його нескінченне бажання поїсти

21.05.2020

Уже завтра, 22 травня, відбудеться фінал романтичного реаліті «Холостяк»-10. З початку березня глядачі спостерігають за історією розвитку взаємин головного героя з учасницями. Після ближчого знайомства і з дівчатами, і з самим Холостяком, стало очевидно, що найбільше на світі Макс любить не тільки літати, а й поїсти! Ексклюзивну добірку бажань Холостяка поїсти — дивіться в матеріалі.

холостяк 10

Більше на тему: Кого вибере Холостяк Макс Михайлюк у фіналі 10 сезону?

Video: Холостяк Макс і його нескінченне бажання поїсти

Дивіться відео з Холостяком 10 сезону Максом Михайлюком. Ексклюзивне відео проекту Холостяк 2020 року - в матеріалі

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить